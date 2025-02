Outlook Mobile : Minimisez vos brouillons d’e-mails sans les perdre !

Microsoft améliore l’expérience utilisateur sur Outlook Mobile en ajoutant un nouveau bouton permettant de minimiser un brouillon d’email sans le fermer. Cette fonctionnalité, qui sera disponible sur iOS et Android, simplifie la rédaction des e-mails en offrant la possibilité de basculer facilement entre un message en cours et d’autres contenus, comme le calendrier ou les e-mails reçus.

Jusqu’à présent, lorsqu’un utilisateur souhaitait vérifier une date ou consulter un autre message, il devait quitter son brouillon, ouvrir l’élément recherché, puis retourner dans le dossier des brouillons pour reprendre sa rédaction.

Désormais, grâce à ce bouton de minimisation, le brouillon sera placé dans une pile flottante accessible instantanément, ce qui évite des manipulations inutiles et fait gagner du temps.

Cette amélioration rapproche Outlook Mobile de ce que propose déjà l’application Mail d’Apple, qui permet aux utilisateurs de minimiser un brouillon d’un simple glissement vers le bas. En revanche, Gmail sur iOS n’offre pas cette flexibilité et se contente d’enregistrer les brouillons dans un dossier sans accès rapide.

Outlook Mobile, uniquement en bêta pour le moment

Microsoft a commencé à tester cette nouvelle fonctionnalité dans les versions bêta d’Outlook Mobile et prévoit un déploiement progressif pour l’ensemble des utilisateurs. Ceux qui souhaitent l’essayer en avant-première peuvent s’inscrire au programme Microsoft 365 Insider.

Cette mise à jour, bien que discrète, constitue une amélioration significative pour les professionnels et les utilisateurs réguliers d’Outlook mobile. Elle permet une navigation plus fluide et optimise la gestion des e-mails en déplacement, rendant l’application plus pratique et efficace au quotidien.