Google Maps s’inspire de Waze : signalements météo et incidents en temps réel

Depuis que Google a racheté Waze en 2013 pour un montant compris entre 1,1 et 1,3 milliard de dollars, les rumeurs sur une possible fusion entre les deux applications de navigation refont régulièrement surface. Pourtant, Google Maps et Waze restent distincts, chacun offrant une approche différente de la navigation.

Google Maps et Waze : Deux applications, deux philosophies

Waze est une application collaborative qui s’appuie sur les contributions de ses utilisateurs pour signaler en temps réel les accidents, les embouteillages, la présence de la police ou encore les conditions météorologiques. Son objectif principal est d’optimiser le trajet pour éviter les obstacles et proposer l’itinéraire le plus rapide.

À l’inverse, Google Maps est une application plus globale, qui ne se limite pas à la navigation routière. Elle permet de trouver des restaurants, des hôtels, des lieux touristiques et bien plus encore, offrant ainsi une expérience complète pour les déplacements, que ce soit en voiture, à pied ou en transports en commun.

Une intégration progressive des fonctionnalités de Waze dans Google Maps

Depuis quelques années, Google tente d’intégrer certaines fonctionnalités de Waze dans Google Maps tout en maintenant les deux services séparés. Par exemple, les signalements d’incidents routiers (accidents, embouteillages, radars, travaux, etc.) sont désormais disponibles sur Google Maps, bien qu’ils soient moins interactifs que sur Waze.

Récemment, Google Maps a élargi ces signalements aux conditions météorologiques, permettant aux utilisateurs de rapporter des routes inondées, des chaussées non déneigées ou une faible visibilité. Cette mise à jour est déjà disponible sur iOS et devrait bientôt arriver sur Android.

Une fusion peu probable malgré les spéculations

Malgré ces rapprochements fonctionnels, une fusion complète des deux applications reste improbable. En décembre 2022, Google a regroupé les équipes de Google Maps et Waze sous une même direction, alimentant les spéculations sur une éventuelle intégration. Cependant, les utilisateurs des deux plateformes ont des attentes très différentes :

Les utilisateurs de Waze apprécient les signalements communautaires en temps réel et l’aspect participatif de l’application.

Les utilisateurs de Google Maps sont moins enclins à interagir avec leur application de navigation et jugent souvent les demandes de confirmation des signalements intrusives.

Pour l’instant, Google semble préférer conserver les deux applications distinctes, permettant à Waze de rester fidèle à son ADN tout en enrichissant progressivement Google Maps avec des fonctionnalités issues de Waze.

Comment signaler un incident météo sur Google Maps ?

Sur la version iOS de Google Maps, il suffit de :

Ouvrir l’application et lancer un itinéraire. Appuyer sur l’icône « + » à droite de l’écran. Sélectionner le bouton « Plus » (trois points). Choisir le type d’incident météorologique à signaler.

Avec cette mise à jour, Google continue d’affiner Google Maps, tout en laissant Waze offrir une expérience plus dynamique et interactive pour les conducteurs qui préfèrent une navigation ultra-réactive.