Huawei FreeBuds Pro 4 : L’audio haute définition sans fil !

Huawei a officiellement lancé les FreeBuds Pro 4 sur le marché mondial lors de son événement à Dubaï, marquant une nouvelle étape dans sa gamme d’écouteurs sans fil de pointe. Ces nouveaux écouteurs entièrement sans fil, déjà introduits en Chine le mois dernier, promettent une qualité audio exceptionnelle grâce à une technologie de pointe et des fonctionnalités avancées, conçues pour offrir une expérience d’écoute immersive et confortable.

Les FreeBuds Pro 4 sont équipés d’un système à double haut-parleur combinant un transducteur dynamique à quatre aimants de 11 mm et un tweeter micro-planar. Cette configuration permet une reproduction sonore exceptionnelle couvrant une large gamme de fréquences, avec des basses profondes et des aigus clairs. Huawei a également intégré une technologie avancée d’annulation active du bruit alimentée par l’intelligence artificielle, complétée par des microphones à conduction osseuse. Cela permet aux écouteurs de distinguer efficacement les voix humaines des bruits environnants, garantissant ainsi des appels d’une clarté inégalée.

Ces écouteurs sans fil se distinguent également par leur conception ergonomique et leur légèreté, chaque écouteur ne pesant que 5,8 g. Leur boîtier compact offre une autonomie impressionnante grâce à une batterie de 55 mAh par écouteur et de 510 mAh dans l’étui de charge. Les utilisateurs peuvent ainsi profiter de 6,5 heures d’écoute sans ANC ou 4,5 heures avec ANC, et jusqu’à 33 heures en combinant les écouteurs et le boîtier.

Sur le plan de la connectivité, les FreeBuds Pro 4 supportent plusieurs codecs, notamment SBC, AAC, L2HC et LDAC, garantissant une transmission audio de haute qualité jusqu’à 2,3 Mb/s, à condition de les associer à un appareil HUAWEI compatible. De plus, ils sont dotés de divers capteurs, tels qu’un capteur infrarouge et un capteur de pression, et bénéficient d’une résistance à l’eau et à la poussière certifiée IP54.

Ces écouteurs seront disponibles en trois coloris élégants : noir, blanc et vert. En Europe, les FreeBuds Pro 4 seront proposés au prix de 199 euros. Leur commercialisation débutera à partir du 9 janvier 2025, via les plateformes en ligne de Huawei et chez certains revendeurs sélectionnés.

Outre les FreeBuds Pro 4, voici les FreeClip

Enfin, Huawei a également annoncé les FreeClip, une nouvelle paire d’écouteurs entièrement sans fil en finition Rose Gold, qui ajoute une touche de sophistication à la gamme. Bien que peu d’informations techniques aient été partagées, ces écouteurs représentent une alternative chic et moderne aux FreeBuds Pro 4.

Avec cette nouvelle offre, Huawei réaffirme son ambition de dominer le marché des écouteurs sans fil haut de gamme, en combinant innovation, design et performances exceptionnelles.