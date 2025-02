Adobe Firefly : la génération vidéo par IA débarque en version bêta !

Adobe vient de dévoiler son tout nouveau générateur de vidéos IA, Générer une vidéo, désormais disponible en bêta publique après une période de test limité l’année dernière. Accessible via l’application Web redesignée Firefly, cet outil innovant permet de créer des vidéos à partir de texte ou d’images, et s’accompagne de nouvelles fonctionnalités de génération d’images et de traduction, ainsi que de plans d’abonnement IA pour les créateurs.

Firefly video se compose de deux fonctionnalités principales : Text-to-video et Image-to-video. Comme leurs noms l’indiquent, Text-to-video permet de générer des vidéos à partir de descriptions textuelles, tandis que Image-to-video utilise une image de référence en plus du texte pour guider la création de la vidéo.

« Nous sommes la solution la plus utile car nous sommes un modèle respectueux de la propriété intellectuelle et commercialement sûr. Vous pouvez utiliser notre modèle. Il n’y a aucun risque de violation de la propriété intellectuelle », a déclaré Alexandru Costin, qui dirige les initiatives d’Adobe en matière d’IA. « Plus que quiconque, notre passion est de répondre aux besoins des vidéastes professionnels ».

Options de personnalisation de Firefly

La fonction Générer une vidéo offre une multitude d’options pour affiner et guider les résultats :

Simulation de styles : Choisissez parmi différents styles visuels pour adapter la vidéo à votre vision.

Angles de caméra et mouvements : Contrôlez les angles de caméra, les mouvements, et les distances de prise de vue pour des résultats précis.

Qualité vidéo : Les vidéos sont générées en 1080p à 24 images par seconde, une amélioration par rapport à la qualité 720p initiale.

Durée et temps de génération

Les vidéos générées ont une durée maximale de 5 secondes et prennent environ 90 secondes à créer. Adobe travaille actuellement sur des modèles plus rapides et de meilleure qualité, avec une version 4K en préparation.

Intégration avec Creative Cloud et sécurité commerciale

Adobe a également mis à jour l’application Web Firefly pour une meilleure intégration avec les applications Creative Cloud telles que Photoshop, Premiere Pro, et Express. Cette intégration facilite le transfert et l’édition des éléments générés par l’IA. De plus, Firefly étant formé sur du contenu du domaine public et sous licence, il est sécurisé pour une utilisation commerciale, ce qui en fait un outil attrayant pour les professionnels de la vidéo.

Adobe fait face à une concurrence croissante dans le domaine de la génération de vidéos par l’IA, avec des entreprises comme OpenAI, Google, ByteDance, et Pika Labs qui développent également des outils génératifs. Cependant, Adobe se distingue par la viabilité commerciale de Firefly et son intégration étroite avec les workflows créatifs existants. Les plans d’abonnement Firefly offrent des crédits pour utiliser les modèles AI d’Adobe, avec des options allant de 2 000 à 7 000 crédits par mois, permettant de générer un nombre variable de vidéos.

Une concurrence accrue

Avec sa fonction Générer une vidéo, Adobe franchit une nouvelle étape dans l’intégration de l’IA générative dans les workflows créatifs. Ce puissant et polyvalent outil permet aux créateurs de transformer rapidement du texte et des images en vidéos captivantes, tout en offrant des options de personnalisation avancées et une sécurité commerciale. Alors que la concurrence s’intensifie, Adobe continue de se démarquer par son engagement envers l’innovation et la qualité, rendant ses outils indispensables pour les professionnels de la création.

Cette évolution témoigne de la volonté stratégique d’Adobe de maintenir sa position de premier fournisseur d’outils créatifs pour les professionnels, tout en s’adaptant à la révolution de l’IA qui remodèle le secteur de la création. Avec 85 % des projets du récent festival du film de Sundance utilisant Adobe Creative Cloud, l’entreprise semble bien placée pour combler le fossé entre les flux de travail créatifs traditionnels et les capacités émergentes de l’IA.