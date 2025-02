Apple TV+ enfin disponible sur Android !

Apple TV+ existe depuis des années, mais Apple a été extrêmement réticent à lancer une version Android de l’application. Elle est disponible sur Google TV/Android TV, mais pas sur les smartphones Android classiques – la possibilité de regarder le service en déplacement est restée jusqu’à présent réservée à l’iPhone. Aujourd’hui, nous disposons enfin d’une version Android.

Apple vient de commencer à déployer une véritable version Android de l’Apple TV+. Au lieu d’être compatible uniquement avec les téléviseurs fonctionnant sous Android, vous pouvez désormais profiter du service de streaming sur votre téléphone, votre téléphone pliable ou votre tablette. La plupart des gens utiliseront le service pour rattraper Severance ou regarder d’anciennes saisons de Ted Lasso, mais il y a des tonnes d’émissions qui pourraient attirer votre attention. Et qui sait ? Avec l’attention supplémentaire que le support d’Android pourrait lui apporter, nous pourrions voir d’autres bonnes émissions apparaître.

L’application prend également en charge le Season Pass de la MLS, qui permet de regarder tous les matchs de football de la saison régulière de la MLS, ainsi que les séries éliminatoires et la Coupe des ligues. Apple TV+ coûte 9,99 euros par mois, et si vous souhaitez ajouter le MLS Season Pass, il vous en coûtera 14,99 euros de plus par mois ou 99 euros pour toute la saison.

L’application Android reflète les fonctionnalités de ses homologues Apple, offrant des fonctions telles que les téléchargements hors ligne, les listes de surveillance personnalisées et la synchronisation de l’historique de visionnage entre les appareils. Les utilisateurs peuvent facilement suivre les nouveaux épisodes et les nouvelles saisons, bien que les notifications natives pour les mises à jour ne soient pas encore disponibles.

De quoi faire grimper les utilisations du Apple TV+ ?

Je ne comprends pas très bien pourquoi Apple est resté si réticent à l’idée de publier une version Android de cette application. La concurrence entre Android et iOS est féroce et Apple se montre avare avec les utilisateurs Android de certaines de ses meilleures technologies, mais elle n’a eu aucun problème à donner à Android l’accès à Apple Music.

En fait, la prise en charge d’Android a ouvert la plateforme à une grande variété d’utilisateurs. Il est bon de voir Apple réparer cette erreur et lancer enfin une application Android pour l’Apple TV+. Vous pouvez la télécharger dès maintenant.