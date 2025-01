Résultats Apple : records malgré la baisse des ventes d’iPhone

Apple vient d’annoncer des résultats financiers record pour le premier trimestre de l’exercice 2025, avec un chiffre d’affaires de 124,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 4 % par rapport à l’année précédente. Cette croissance est principalement attribuée à la hausse des revenus des divisions Mac, iPad et Services.

Cependant, les revenus de l’iPhone ont légèrement diminué par rapport à l’année précédente, ce qui soulève des questions sur l’impact des nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle, appelées « Apple Intelligence », sur les ventes de l’iPhone 16. Certaines analyses suggèrent que ces fonctionnalités n’ont pas encore réussi à stimuler de manière significative les ventes.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a toutefois indiqué que, dans les marchés où Apple Intelligence a été déployé, les performances de l’iPhone 16 ont été supérieures à celles des marchés où cette fonctionnalité n’est pas encore disponible. Il a également mentionné que davantage de langues seront prises en charge par Apple Intelligence en avril, ce qui pourrait potentiellement améliorer les ventes dans ces régions.

L’entreprise n’a pas atteint les prévisions de Wall Street pour les ventes d’iPhone, totalisant 69,14 milliards de dollars, contre une estimation de 71,03 milliards de dollars. Les résultats sont restés quasiment stables par rapport aux 69,70 milliards de dollars générés par l’iPhone au même trimestre l’an dernier.

L’iPad et les services dépassent les prévisions

Malgré ces défis, Apple a enregistré une augmentation significative des revenus de sa division Services, qui comprend l’App Store et les services de streaming, contribuant ainsi à compenser la baisse des ventes d’iPhone. Avec 26,34 milliards de dollars de revenus, il a dépassé les prévisions de 26,09 milliards de dollars et enregistré une croissance annuelle de 14 %.

Apple a enregistré 8,09 milliards de dollars de revenus issus des iPad pour le premier trimestre fiscal 2025, dépassant les prévisions de Wall Street qui tablaient sur 7,32 milliards de dollars. Les revenus de l’iPad ont ainsi augmenté de 15,2 % en glissement annuel.

Le segment Wearables, Home et Accessoires, qui comprend l’Apple Watch, les AirPods, les HomePods et d’autres produits, a connu une légère baisse. Le chiffre d’affaires du premier trimestre fiscal 2025 s’établit à 11,75 milliards de dollars, contre 11,95 milliards un an plus tôt. L’un des points les plus remarquables de ce rapport est la chute des ventes en Chine, où les revenus ont baissé de 11 % sur un an, passant de 20,82 milliards de dollars à 18,51 milliards de dollars.

Les perspectives d’Apple

En ce qui concerne les perspectives, certains analystes estiment que les fonctionnalités d’intelligence artificielle pourraient entraîner une augmentation significative des ventes d’iPhone à l’avenir, bien que cet impact ne soit pas encore pleinement réalisé.

En conclusion, bien qu’Apple ait atteint des résultats financiers impressionnants, la légère baisse des ventes d’iPhone souligne l’importance pour l’entreprise de continuer à innover et à adapter ses stratégies pour répondre aux attentes des consommateurs.