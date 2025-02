Google Messages : Bientôt des appels vidéo WhatsApp intégrés !

Google semble explorer des moyens de simplifier la communication en intégrant des appels vidéo tiers directement dans son application Google Messages. Un rapport d’Android Authority révèle que l’entreprise teste une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de lancer des appels vidéo WhatsApp sans quitter la plateforme de messagerie Google Messages.

Assemble Debug d’Android Authority a réussi à activer et à tester la fonctionnalité lors d’une analyse de l’APK de Google Messages version 20250131. Et à première vue, le processus semble assez simple. Si les deux utilisateurs ont installé et configuré WhatsApp, cliquez sur le bouton d’appel vidéo dans Google Messages lancera un appel WhatsApp.

Si le destinataire n’a pas WhatsApp, l’appel reviendra probablement à Google Meet. Pour l’instant, la fonctionnalité semble limitée aux conversations privées, mais le rapport suggère qu’elle s’étendra probablement aux conversations de groupe lors du déploiement de la version stable.

Actuellement, lancer un appel vidéo dans Google Messages utilise par défaut Google Meet. Cela nécessite que les deux participants aient Meet installé, soient connectés à leurs comptes Google sur Messages et Meet et aient un numéro de téléphone qui prend en charge les appels basés sur la LTE. Bien que fonctionnelle, cette configuration n’est pas toujours la plus fluide, compte tenu de l’utilisation généralisée d’autres applications d’appels vidéo.

Un déploiement encore incertain dans Google Messages

Bien que Google teste cette intégration WhatsApp, il n’y a aucune information officielle sur la date de son déploiement. Il est possible que Google la teste d’abord dans les versions bêta pour recueillir des commentaires avant de la diffuser à un public plus large. On ne sait pas non plus quelles seront les exigences exactes pour que WhatsApp devienne l’option d’appel vidéo par défaut. Les utilisateurs pourront-ils choisir entre WhatsApp et Google Meet avant un appel ? Google n’a pas encore confirmé cela.

Au-delà des appels vidéo, il serait utile que Google étende cette intégration pour inclure les appels vocaux réguliers sur Internet, et pas seulement la vidéo.