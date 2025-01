Alibaba Qwen 2.5-Max : l’IA chinoise qui surpasse GPT-4o et DeepSeek !

Le géant technologique chinois Alibaba a dévoilé une nouvelle version de son modèle d’intelligence artificielle, Qwen 2.5-Max, affirmant qu’il surpasse DeepSeek-V3, ainsi que certains des modèles les plus avancés de Meta et OpenAI.

DeepSeek avait déjà bouleversé le marché de l’IA en lançant un modèle extrêmement performant à un coût dérisoire, entraînant une chute des actions de plusieurs géants américains, comme Nvidia.

Désormais, Alibaba entre dans la danse avec Qwen 2.5-Max, un modèle publié le jour du Nouvel An lunaire, un choix stratégique qui pourrait signaler une volonté de répondre au succès de DeepSeek.

Dans une annonce officielle sur WeChat, la division cloud d’Alibaba a affirmé que Qwen 2.5-Max surpasse GPT-4o (OpenAI), DeepSeek-V3 et Llama-3.1-405B (Meta) sur presque tous les plans. Ces déclarations placent Alibaba en position de challenger sérieux dans un secteur de plus en plus concurrentiel.

Une rivalité croissante entre les géants de l’IA

L’émergence de DeepSeek a déjà déclenché un raz-de-marée dans l’industrie technologique. L’année dernière, son modèle DeepSeek-V2 avait poussé les entreprises chinoises comme ByteDance et Alibaba à baisser leurs prix et à rendre certains modèles accessibles gratuitement. Avec le lancement de DeepSeek-V3, conçu pour moins de 6 millions de dollars, la startup a remis en question l’approche ultra-coûteuse des géants de l’IA occidentaux.

Alibaba n’est pas le seul à réagir. ByteDance, propriétaire de TikTok, a également mis à jour son propre modèle d’IA, affirmant qu’il surpasse OpenAI sur le benchmark AIME, une référence dans l’évaluation des performances des modèles de langage.

Pendant ce temps, Sam Altman, PDG d’OpenAI, a adopté une double stratégie : il a salué DeepSeek R1 pour son efficacité, tout en affirmant que son entreprise avait encore une longueur d’avance et préparait des mises à jour plus impressionnantes.

La guerre des prix et des performances s’intensifie

L’un des aspects les plus marquants de DeepSeek est son modèle économique agressif. L’entreprise propose des modèles open source à des prix défiant toute concurrence, comme DeepSeek-V2 facturé seulement 1 yuan (0,14 dollar) par million de tokens. Cette approche a déclenché une guerre des prix en Chine, forçant les grandes entreprises comme Alibaba à réagir.

DeepSeek ne semble pas préoccupé par cette bataille commerciale. Son fondateur, Liang Wenfeng, a déclaré dans une interview en juillet dernier que son objectif n’était pas de se lancer dans une guerre des prix, mais plutôt de développer une intelligence artificielle générale (AGI). Cette ambition contraste avec celle des entreprises américaines comme OpenAI, qui se concentrent davantage sur l’IA superintelligente.

Quel avenir pour l’IA en Chine et dans le monde ?

Avec Alibaba, ByteDance et DeepSeek qui se disputent la première place en Chine, et des géants comme OpenAI, Google et Meta qui continuent de dominer en Occident, la course à l’intelligence artificielle n’a jamais été aussi intense.

Le principal enjeu sera de voir si ces entreprises chinoises peuvent réellement dépasser OpenAI et ses modèles ultra-performants, ou si cette nouvelle vague d’innovation va plutôt redessiner le marché mondial en favorisant une IA plus accessible et moins coûteuse.

L’année 2025 pourrait bien marquer un tournant dans l’industrie de l’IA, avec une multiplication des modèles ultra-compétitifs et une baisse des coûts d’accès à l’intelligence artificielle. Reste à voir si les géants américains réussiront à maintenir leur avance face à cette concurrence féroce.