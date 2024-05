Microsoft Build 2024 : tout ce qui a été annoncé

Microsoft avait beaucoup à dire sur Windows et l’IA, et un peu à dire sur les emoji personnalisés, lors de la keynote Build 2024. L’entreprise, comme à peu près tout le monde dans l’industrie, s’efforce de mettre de l’IA dans tous les coins et recoins qu’elle peut trouver.

Cela signifie que Copilot surveille votre écran pour vous aider à jouer à Minecraft ou qu’il vous donne des agents IA comme collègues de travail.

L’événement a duré plus de 2 heures, mais vous pouvez en suivre les grandes lignes ci-dessous.

Build 2024 : Le récap. en points

Microsoft veut mettre les agents d’intelligence artificielle au travail

Microsoft affirme que les agents d’IA Copilot pourront bientôt être utilisés comme des employés virtuels auxquels les entreprises pourront confier des tâches subalternes telles que la surveillance des courriels, l’exécution d’une série de tâches automatisées, l’aide à l’intégration des employés ou la saisie de données, le tout sans être invitées à le faire.

L’entreprise précise que les nouvelles fonctionnalités de Copilot ne remplaceront pas les emplois, mais seulement les tâches ennuyeuses. Cette nouvelle fonctionnalité sera disponible en preview dans Copilot Studio dans le courant de l’année.

Microsoft se lance dans le mini-multimodal

La société a présenté Phi-3-vision, une nouvelle version du modèle d’IA Phi-3 annoncé en avril. Il est multimodal et peut lire du texte et regarder des images, mais il s’agit d’un Small Language Model suffisamment compact pour fonctionner sur un appareil mobile. L’analyse d’images est l’un des principaux cas d’utilisation mis en avant par les entreprises spécialisées dans l’IA, et les smartphones sont l’endroit idéal pour les utiliser. Phi-3-vision fait partie de la famille de modèles Phi-3 de Microsoft, annoncée en avril et disponible en avant-première dès maintenant.

Microsoft Edge peut traduire les vidéos YouTube pendant que vous les regardez

Le navigateur Edge de Microsoft se dote d’une fonction de traduction vidéo en temps réel, alimentée par l’IA, qui permet de doubler des vidéos provenant de sites tels que YouTube, LinkedIn, Reuters et Coursera. La fonction fonctionne avec une poignée de langues, offrant une traduction de l’espagnol vers l’anglais ou vice versa, ou de l’anglais vers l’allemand, l’hindi, l’italien et le russe. Microsoft précise que cette fonctionnalité est « bientôt disponible » et que d’autres langues et plateformes vidéo seront ajoutées à l’avenir.

Emoji personnalisés pour Microsoft Teams

Préparez-vous à voir apparaître des perroquets disco et des découpages de vos collaborateurs dans Microsoft Teams, car la société ajoute la possibilité d’ajouter vos propres emojis. Comme dans Slack, le concurrent de Microsoft, les administrateurs peuvent limiter les personnes autorisées à ajouter des emojis, et ceux-ci ne seront pas visibles en dehors du domaine de votre organisation. Ils seront disponibles en juillet.

Un Snapdragon Dev Kit

Le kit Snapdragon Dev Kit pour Windows de Qualcomm, d’une taille proche de celle d’un Mac Mini (899 dollars), intègre une puce Snapdragon X Elite. Il dispose également de 32 Go de RAM, d’un disque dur SSD de 512 Go et de nombreux ports, mais il n’est pas certain que tout le monde puisse l’acheter.

L’explorateur de fichiers de Microsoft comme dépôt Git

Vous pourrez bientôt utiliser l’explorateur de fichiers de Microsoft pour suivre vos projets de codage, car l’entreprise intègre Git dans le navigateur du système de fichiers. La société indique que les développeurs pourront suivre l’état des fichiers, les messages de validation et leur branche actuelle à partir de l’explorateur de fichiers. En outre, l’application prend désormais en charge la compression 7-zip et TAR en mode natif.

Windows ajoute des fonctions de presse-papiers alimentées par l’IA dans PowerToys

La nouvelle fonction de collage avancé de Microsoft est désormais disponible dans la suite PowerToys pour Windows 11, vous permettant de convertir le contenu de votre presse-papiers au fur et à mesure. Vous pourrez déclencher le menu Collage avancé en appuyant sur les touches Windows + Shift + V et, à partir de là, convertir votre collage dans des formats tels que texte brut, markdown ou JSON, en utilisant d’autres raccourcis clavier.

Vous pouvez également convertir en tapant dans la boîte de prompts, qui offre d’autres possibilités comme la modification ou le résumé du texte avant de le coller. Le hic : vous aurez besoin d’une clé API OpenAI et de crédits dans votre compte OpenAI pour la partie IA.

