One UI 7.1 : les nouveautés photo du Galaxy S25 bientôt sur d’autres modèles !

Samsung a introduit de nombreuses nouvelles fonctionnalités avec One UI 7, sa dernière surcouche basée sur Android 15. Cette mise à jour a été lancée avec la série Galaxy S25, apportant plusieurs améliorations au niveau de l’appareil photo. Toutefois, ces nouveautés pourraient bientôt être disponibles sur d’anciens modèles Galaxy grâce à une mise à jour logicielle.

Avec One UI 7, Samsung a ajouté plusieurs nouvelles options pour la caméra, comme des filtres personnalisables, le mode Log Video et l’ouverture virtuelle. Comme ces fonctionnalités sont intégrées au logiciel, elles pourraient être déployées sur des modèles plus anciens via la prochaine mise à jour One UI 7.1.

D’après un rapport récent, Samsung prévoirait d’apporter ces améliorations à d’autres smartphones compatibles avec One UI 7.1.

Parmi les nouveautés de l’application Appareil Photo sur les Galaxy S25, on retrouve notamment 6 nouveaux filtres permettant d’ajuster l’esthétique des photos. Avec One UI 7.1, les utilisateurs pourront même personnaliser ces filtres, en modifiant des paramètres comme la température des couleurs, le contraste et la saturation.

One UI 7.1, des fonctionnalités vidéo avancées pour les modèles haut de gamme

Dans le mode Pro, Samsung a introduit la prise en charge du format Log Video, offrant plus de flexibilité aux vidéastes professionnels. La série Galaxy S25 dispose également du mode vidéo HDR 10 bits, activé par défaut pour offrir une plage dynamique plus large.

Étant donné que ces améliorations sont principalement logicielles, il est fort probable qu’elles soient disponibles sur les modèles haut de gamme récents, notamment :

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Pour le moment, aucune annonce officielle n’a été faite quant à la date exacte de cette mise à jour, mais Samsung pourrait détailler son déploiement prochainement. Affaire à suivre.