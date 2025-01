Microsoft Edge : Un nouveau bouclier contre les scarewares !

Microsoft renforce la sécurité de son navigateur Edge avec une nouvelle fonctionnalité en préversion, conçue pour protéger les utilisateurs contre les scarewares et les arnaques au support technique.

Face à la multiplication de ces menaces en ligne, cette initiative vise à offrir une protection proactive et robuste aux internautes.

La montée des arnaques au support technique

Selon les dernières données de Microsoft, les arnaques en ligne connaissent une forte hausse. En 2024, Edge a bloqué 5x plus d’arnaques qu’il y a 3 ans. Cette augmentation montre à quel point les escrocs s’adaptent rapidement pour exploiter les utilisateurs peu méfiants, rendant nécessaires des solutions de sécurité plus avancées.

Bien que Microsoft Defender SmartScreen bloque déjà les menaces connues, leur évolution constante nécessite des mesures encore plus efficaces.

Le rôle des scarewares

Les scarewares sont une technique particulièrement manipulatrice qui exploite la peur des utilisateurs. Ces arnaques affichent souvent des messages alarmants en plein écran, prétendant que l’ordinateur est infecté par des malwares. Les victimes sont incitées à contacter de faux services de support technique, permettant aux escrocs d’accéder à leurs appareils ou de leur soutirer de l’argent pour des solutions inexistantes.

Comment fonctionne le bloqueur de scareware dans Edge ?

Le nouveau bloqueur de scareware vise à neutraliser ces tactiques avant qu’elles ne causent des dommages. Voici son fonctionnement :

Analyse locale pour préserver la confidentialité : Le bloqueur fonctionne directement sur votre ordinateur, analysant les pages Web en plein écran sans envoyer de données en ligne. Cela garantit que vos informations personnelles restent privées. Actions immédiates : Lorsqu’une page suspecte est détectée, le bloqueur quitte automatiquement le mode plein écran, coupe les sons intrusifs et affiche un avertissement clair. Une prévisualisation de la page est fournie pour permettre à l’utilisateur de choisir de la fermer ou de continuer à naviguer. Amélioration grâce aux utilisateurs : Les utilisateurs peuvent signaler les sites dangereux pour renforcer le système de détection et protéger ainsi toute la communauté.

Edge met l’accent sur la sécurité

Cette fonctionnalité illustre l’engagement de Microsoft à faire d’Edge un navigateur sécurisé, notamment face à la domination de Google Chrome. Bien que Edge utilise déjà Microsoft Defender SmartScreen pour bloquer les menaces connues, ce nouveau bloqueur vise à contrer les arnaques émergentes qui échappent aux méthodes traditionnelles.

Contrairement à Outlook, qui reste une cible fréquente pour les spams et les tentatives d’hameçonnage, Edge bénéficie d’une attention particulière de Microsoft. Ce renforcement des fonctionnalités de sécurité vise à offrir une alternative plus sûre aux utilisateurs.

Pourquoi est-ce important ?

Le bloqueur de scareware ajoute une couche essentielle de protection, particulièrement pour les utilisateurs moins familiers avec ces menaces. Les arnaques au support technique jouent sur la peur et la confusion, et des outils comme celui-ci permettent de prévenir ces pièges. De plus, l’analyse locale garantit une protection avancée tout en respectant la confidentialité des utilisateurs.

Comment activer le bloqueur de scareware dans Edge ?

Actuellement disponible en préversion pour les utilisateurs de Windows :

Mettez à jour votre navigateur Microsoft Edge vers la dernière version. Activez les fonctionnalités en préversion dans le menu Paramètres. Le bloqueur de scareware s’activera automatiquement pour vous protéger des messages suspects en plein écran.

Avec des arnaques toujours plus sophistiquées, le retour des utilisateurs est crucial pour améliorer le bloqueur de scareware. Le signalement des sites malveillants aide Microsoft à affiner ses capacités de détection, garantissant une meilleure protection pour tous.

Cette fonctionnalité s’inscrit dans une stratégie plus large de Microsoft visant à rendre la navigation plus sûre. En répondant aux nouvelles menaces comme les scarewares, Edge se positionne comme un navigateur sécurisé et facile à utiliser, se démarquant ainsi dans un marché très concurrentiel.