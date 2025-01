OPPO Find N5 : Le pliable ultra-fin, mais pas le plus léger !

OPPO s’apprête à lancer le Find N5, son dernier modèle pliable, prévu pour février 2025. Présenté comme le smartphone pliable le plus fin du monde avec une épaisseur de moins de 9,2 mm lorsqu’il est fermé, le Find N5 promet de repousser les limites du design.

Cependant, selon une récente publication sur Weibo du célèbre Digital Chat Station, il ne remportera pas le titre du smartphone pliable le plus léger.

Alors que le Vivo X Fold 3, lancé l’année dernière, détient toujours le titre de smartphone pliable le plus léger avec un poids de 219 grammes, le Find N5 ne devrait pas réussir à le détrôner. Malgré cela, le Find N5 pourrait peser moins de 230 grammes, une amélioration par rapport au Find N3 qui affiche un poids de 239 grammes, tout en proposant une batterie plus grande de 5 700 mAh contre 4 805 mAh pour son prédécesseur.

Interrogé sur Weibo à propos du poids du Find N5, le responsable produit OPPO, Zhau Yibao, a laissé entendre que l’appareil pourrait effectivement rester sous la barre des 230 grammes, bien qu’il ne puisse pas rivaliser avec le Vivo X Fold 3 en termes de légèreté.

Caractéristiques techniques et conception du Find N5

Le Find N5 ne se distingue pas seulement par son design fin et léger, mais aussi par des caractéristiques techniques haut de gamme :

Processeur : Il sera équipé du Snapdragon 8 Elite à 7 cœurs, promettant des performances exceptionnelles.

Batterie et recharge : Une batterie de 5 700 mAh avec une recharge rapide de 80W filaire et 50W sans fil.

Écrans plats : Contrairement à certains modèles pliables, ses écrans internes et externes adopteront un design plat.

Sécurité biométrique : Comme le Find N3, le N5 conservera un capteur d’empreintes digitales sur le côté.

Caméra : Un système triple caméra sera à bord, incluant un téléobjectif périscopique pour des zooms de haute qualité.

Charnière innovante : Une charnière en alliage de titane 3D imprimée pour une robustesse accrue.

Résistance à l’eau : L’appareil proposera les certifications IPX6, X8 et X9 pour une protection avancée.

Deux versions annoncées

Le Find N5 sera proposé en deux variantes :

La version standard portant le numéro de modèle PKH110.

Une version avec communication par satellite, identifiée sous le numéro de modèle PKH120, renforçant ainsi ses capacités pour les zones isolées ou les utilisateurs en déplacement.

Le Find N5 s’annonce comme un concurrent sérieux sur le marché des smartphones pliables grâce à sa finesse record, son autonomie impressionnante et ses innovations technologiques. Bien qu’il ne puisse prétendre au titre de téléphone pliable le plus léger, il redéfinit les attentes en matière de design et de fonctionnalité. OPPO mise sur ce modèle pour affirmer sa position face à des rivaux tels que Samsung et Vivo. Il ne reste plus qu’à attendre son lancement officiel pour en savoir plus.