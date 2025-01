Accueil » Smartphones pliables 2025 : Plus fins, plus durables, plus abordables !

Le marché des smartphones pliables a connu une transformation spectaculaire, passant de gadgets fragiles et expérimentaux à des appareils pratiques, durables et de plus en plus accessibles.

En 2025, les smartphones pliables ne sont plus un marché de niche, mais un pilier de l’industrie des smartphones, séduisant un large éventail d’utilisateurs aux besoins et budgets variés.

Le voyage a commencé en 2019 avec des appareils révolutionnaires comme le Samsung Galaxy Fold et le Huawei Mate X. Bien qu’innovants, ces modèles initiaux souffraient de nombreux problèmes, notamment des écrans fragiles, des charnières peu fiables et des prix exorbitants, les rendant plus luxueux qu’utilisables.

Cependant, en 2025, la situation a radicalement changé. Des entreprises comme Samsung, Huawei, Vivo, OPPO, Xiaomi, Honor et Google ont massivement investi pour résoudre ces problèmes. Les smartphones pliables actuels intègrent des technologies comme le verre ultra-fin, des conceptions sans pliures visibles et des certifications IP pour la résistance à l’eau et à la poussière, établissant de nouvelles normes en matière de durabilité et de fonctionnalité.

Une durabilité renforcée et des designs avant-gardistes

La durabilité était l’un des principaux obstacles des premiers pliables, avec des écrans sujets aux rayures et des charnières fragiles après un usage prolongé. Aujourd’hui, les modèles modernes intègrent du verre ultra-fin renforcé, des revêtements robustes et des charnières plus fluides, comme en témoignent des appareils tels que le Samsung Galaxy Z Fold 6, le Vivo X Fold 3 et le OPPO Find N3.

Les améliorations structurelles, telles que des cadres renforcés et des adhésifs plus solides, rendent ces appareils plus fiables et adaptés à un usage quotidien. Par ailleurs, le problème des plis sur les écrans, autrefois très visible, a été considérablement réduit, au point d’être presque imperceptible, même après une utilisation prolongée.

Des fonctionnalités améliorées pour le quotidien

Les smartphones pliables ne sont plus de simples gadgets futuristes ; ils offrent désormais des fonctionnalités qui améliorent à la fois la productivité et le divertissement. Leurs grands écrans pliants sont idéaux pour le multitâche, le gaming et la consommation immersive de médias, avec des fonctionnalités comme le multifenêtre et la continuité des applications assurant une transition fluide entre les modes plié et déplié.

Les pliables au format flip, comme le Motorola Razr 50 Ultra, le Huawei Magic V Flip, le Xiaomi Mix Flip et le Samsung Galaxy Z Flip 6, ont également connu d’importantes améliorations, notamment des écrans externes plus grands, des appareils photo de meilleure qualité et des charnières durables. Ces améliorations permettent aux utilisateurs de réaliser des tâches simples, comme répondre à des messages ou prendre des photos rapides, sans devoir déplier l’appareil.

Faire tomber la barrière du prix

L’un des facteurs clés de l’adoption des pliables en 2025 est leur meilleure accessibilité. Alors que les premiers modèles coûtaient souvent plus de 2 000 euros, les avancées en fabrication et la concurrence accrue ont considérablement réduit les prix. Des appareils comme le Xiaomi Mix Fold 4 et le Vivo X Fold 3 sont désormais disponibles à des tarifs proches de ceux des smartphones haut de gamme classiques.

De plus, les programmes de reprise et les subventions des opérateurs ont rendu ces appareils pliables accessibles à un public plus large. Ces tendances devraient continuer à stimuler l’adoption massive des pliables.

L’avenir des smartphones pliables

Le marché des smartphones pliables ne montre aucun signe de ralentissement. Les appareils devraient devenir encore plus fins et plus légers, comme l’illustre le futur OPPO Find N5, qui pourrait mesurer seulement 4,2 mm une fois déplié. De même, le Honor Magic V3, actuellement le pliable le plus léger à 226 grammes, pourrait bientôt être surpassé par des modèles pesant moins de 220 grammes.

Avec des avancées en matière de design, de durabilité et de fonctionnalité, les pliables ne sont plus une simple tendance passagère. Ils redéfinissent le paysage des smartphones en offrant une combinaison unique de technologie de pointe et de praticité qui répond aux besoins des utilisateurs modernes.

Pour les amateurs de technologie comme pour les utilisateurs occasionnels, les pliables de 2025 tiennent enfin leurs promesses initiales — prouvant que l’engouement était bel et bien justifié.