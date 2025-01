Google : Fin des URL en fil d’ariane sur mobile !

Google a annoncé une modification majeure dans la manière dont les URL apparaissent dans les résultats de recherche sur mobile, optant pour un affichage simplifié qui montre uniquement le nom de domaine. Depuis 2009, les résultats de recherche intégraient des URL sous forme de fils d’Ariane, illustrant la hiérarchie des pages Web avec des séparateurs « > ».

Cependant, à partir d’aujourd’hui, ces fils d’Ariane seront remplacés par un affichage épuré, limité au domaine principal.

Selon Google, cette décision vise à améliorer l’expérience utilisateur sur les écrans de petite taille : « L’élément fil d’Ariane est moins utile pour les utilisateurs effectuant des recherches sur des appareils mobiles, car il est tronqué sur les écrans plus petits ».

Sur des appareils compacts, seules les premières sections des URL étaient visibles, rendant les fils d’Ariane difficilement lisibles. En revanche, cette modification s’appliquera également aux appareils mobiles à grands écrans, qui auraient pourtant largement la place d’afficher ces informations hiérarchiques utiles.

Les recherches sur desktop ne sont pas concernées

Sur desktop, les URL en fil d’Ariane continueront d’être affichées dans les résultats de recherche. Cela permet de conserver la hiérarchie des pages et de guider les utilisateurs souhaitant naviguer rapidement au sein d’un site directement depuis la recherche Google.

Les développeurs avaient jusqu’ici la possibilité de configurer l’affichage des fils d’Ariane à l’aide des directives de données structurées de Google, qui contrôlent également d’autres éléments, comme les extraits enrichis. Ces options resteront pertinentes pour les recherches sur desktop, mais l’impact sur les taux de clics (CTR) sur mobile pourrait nécessiter des ajustements dans les stratégies SEO.

Des réactions partagées parmi les utilisateurs

Si la simplification des URL vise à améliorer la lisibilité sur mobile et à réduire l’encombrement, certains utilisateurs pourraient regretter la disparition des fils d’Ariane. Ces derniers offrent un contexte précieux en affichant la structure hiérarchique d’un site, ce qui facilite la navigation et la compréhension du contenu directement depuis les résultats de recherche.

Cette mise à jour de Google s’inscrit dans une démarche globale de simplification des résultats de recherche pour les utilisateurs mobiles. Cependant, sur les appareils à grands écrans, l’absence des fils d’Ariane pourrait limiter l’expérience utilisateur. Les webmasters et les professionnels du SEO devront surveiller attentivement l’impact de ce changement sur la visibilité et l’engagement des utilisateurs, et ajuster leurs stratégies pour maximiser les performances de leurs sites dans les résultats de recherche.