ChromeOS : Contrôle par expressions faciales et outils pour l’éducation !

Google a annoncé une série de nouvelles fonctionnalités pour ChromeOS, ciblant les salles de classe et les besoins d’accessibilité.

Parmi celles-ci, une fonctionnalité innovante permet de contrôler votre ordinateur avec des mouvements de tête et des expressions faciales, une avancée majeure pour les personnes ayant des déficiences motrices.

Contrôle par expressions faciales : une révolution pour l’accessibilité

Cette fonctionnalité, initialement dévoilée en décembre, est maintenant déployée sur un plus grand nombre de Chromebooks compatibles (Google recommande des appareils avec au moins 8 Go de RAM). Elle permet aux utilisateurs de naviguer sur leur appareil en utilisant des mouvements simples de la tête ou des expressions, une solution précieuse pour ceux ayant des limitations physiques.

Ce n’est pas la première incursion de Google dans ce domaine. En effet, le projet Gameface apporte déjà un outil open source pour les jeux Windows et Android, et a ouvert la voie à ce type de technologie.

En exemple, Google a partagé une vidéo montrant Amanda Lin Dietz, ingénieure logicielle ayant contribué au projet, démontrer son fonctionnement.

Des Chromebooks optimisés pour l’éducation en 2025

Google prévoit également une année chargée pour sa gamme Chromebook et Chromebook Plus, avec plus de 20 nouveaux modèles attendus. Parmi eux, on retrouve :

Le Lenovo Chromebook Plus 2-en-1 de 14 pouces, récemment annoncé.

Des appareils orientés vers l’éducation et les étudiants, comme le Samsung Galaxy Chromebook Plus lancé en octobre dernier.

Ces appareils visent à enrichir l’expérience des enseignants et des élèves grâce à une optimisation pour ChromeOS et des fonctionnalités axées sur la collaboration et la productivité.

Class Tools: des outils pour transformer la gestion de classe

Une nouvelle série de fonctionnalités baptisée Class Tools permet aux enseignants de mieux interagir avec leurs élèves en temps réel. Les principales options incluent :

Contrôle des écrans des élèves grâce à un code de pairage.

Partage direct de contenu sur les écrans des élèves.

Activation de sous-titres ou traductions en direct.

Affichage du travail d’un élève à l’ensemble de la classe pour promouvoir la collaboration.

Google Classroom s’allie à FigJam pour le travail collaboratif

Google Classroom bénéficie désormais d’une intégration avec FigJam de Figma, une plateforme de tableau blanc en ligne. Cette fonctionnalité permet aux enseignants d’attribuer des espaces de brainstorming aux élèves pour :

Faciliter les travaux de groupe.

Encourager la créativité grâce à des outils interactifs.

Associée à la possibilité pour les enseignants de surveiller les écrans des élèves, cette intégration pourrait également révéler les véritables contributeurs au sein des groupes !

Avec ces nouvelles fonctionnalités, Google renforce sa position dans le domaine de l’éducation et de l’accessibilité numérique. Que ce soit pour améliorer l’inclusion grâce au contrôle par expressions faciales ou pour dynamiser les cours avec des outils collaboratifs comme Class Tools et FigJam, ChromeOS s’impose comme un acteur clé pour les écoles et les utilisateurs ayant des besoins spécifiques.