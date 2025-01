Samsung Galaxy Trade-In : Reprise toute l’année, même sans achat !

Samsung a officialisé une évolution majeure de son programme Galaxy Trade-In, désormais disponible toute l’année et sans obligation d’achat d’un nouvel appareil. Déjà actif en Corée du Sud et en France depuis hier, ce programme devrait s’étendre à d’autres marchés d’ici la fin de 2025.

L’objectif affiché est clair : « augmenter la valeur des appareils Galaxy » sur le long terme en offrant des économies intéressantes aux utilisateurs.

Deux changements majeurs pour une plus grande flexibilité

Avec cette mise à jour, Samsung a introduit deux changements clés dans son programme :

Reprise sans achat immédiat : Contrairement à l’ancien programme, les utilisateurs peuvent désormais revendre leur smartphone Galaxy directement via le site ou l’application Samsung, sans avoir à acheter un nouvel appareil. Auparavant, l’option de reprise n’était accessible qu’au moment du paiement d’une commande sur samsung.com. Disponibilité toute l’année : En Corée du Sud, les périodes de reprise étaient historiquement limitées à des fenêtres spécifiques, souvent après des lancements majeurs, comme celui des Galaxy S25 prévu la semaine prochaine. Désormais, le programme est disponible en continu, offrant plus de flexibilité aux consommateurs.

Modèles éligibles : Une sélection limitée, mais stratégique

Le programme est actuellement restreint aux modèles phares de Samsung. Voici la liste des appareils éligibles :

Séries Galaxy S

Galaxy S20, S20+, S20 Ultra

Galaxy S21, S21+, S21 Ultra

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra

Séries Galaxy Z

Galaxy Z Flip 3, Flip 4, Flip 5

Galaxy Z Fold 3, Fold 4, Fold 5

Notamment, les récents modèles comme le Galaxy S24 et les Z Flip/Fold 6 ne sont pas encore éligibles, probablement pour des raisons stratégiques liées à la durée de vie de ces appareils sur le marché.

Un objectif : Valoriser les appareils Galaxy

Samsung affirme que ce programme vise à « enrichir la valeur des appareils Galaxy pour les utilisateurs » et à promouvoir une économie circulaire. En permettant la reprise d’appareils sans obligation d’achat, l’entreprise cherche à encourager davantage de clients à participer à ce processus, tout en renforçant la perception de la marque Galaxy comme un investissement à long terme.

Pour garantir une expérience simple et sécurisée, Samsung a confié l’opération de ce programme à Likewize, une entreprise spécialisée dans les assurances et les réparations. Les utilisateurs peuvent déposer leurs anciens smartphones Galaxy sur le site de Samsung ou via l’application, obtenir une estimation immédiate de leur valeur, et envoyer leur appareil pour validation.

Un timing stratégiquement aligné

Le lancement de ce programme intervient à un moment clé pour Samsung, juste avant la présentation des Galaxy S25 prévue le 22 janvier 2025. Ce timing n’est pas anodin, car il vise à attirer les utilisateurs qui souhaitent renouveler leurs appareils tout en offrant une solution durable pour leurs anciens modèles.

« Nous sommes ravis de lancer ce programme de reprise Galaxy permanent en France », a déclaré François Hernandez, Vice-Président et directeur de la division Mobile eXperience de Samsung Electronics France. « Nous sommes convaincus de son intérêt pour les possesseurs d’un appareil Galaxy, qui pourront ainsi bénéficier à tout moment d’une offre de reprise et de transactions parfaitement sécurisées ».

Avec ces ajustements, Samsung renforce son engagement envers une approche durable et orientée client. Le nouveau programme Galaxy Trade-In se distingue par sa flexibilité et son accessibilité, tout en valorisant les anciens appareils des utilisateurs.