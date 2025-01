CES 2025 : Yoga Slim 9i, un modèle ultra-fin, puissant et élégant avec écran OLED

Pendant le CES 2025, Lenovo a dévoilé une mise à jour majeure de sa gamme Yoga, désormais en 10e génération, avec des innovations audacieuses dans ses nouveaux modèles.

Parmi les nouveautés, on retrouve le Yoga Slim 9i, un ultraportable léger, le Yoga Book 9i, un ordinateur à double écran avec des écrans agrandis, et le Yoga 9i 2-en-1 Aura Edition, un convertible haut de gamme.

Yoga Slim 9i : Puissance et écran sans encoche

Le Yoga Slim 9i s’impose comme un modèle premium équipé des tout derniers processeurs Intel Core Ultra dotés de NPU, répondant ainsi aux critères de Windows 11 pour Copilot+ PC. Il intègre le système AI Core de Lenovo, conçu pour ajuster dynamiquement les paramètres des applications créatives afin d’optimiser la durée de vie de la batterie, qui peut atteindre 17 heures avec une batterie de 75 Wh, selon Lenovo.

Ce modèle est également doté d’un écran PureSight Pro OLED de 14 pouces, affichant une résolution 4K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Avec un rapport écran-châssis de 98 %, il se distingue par un design épuré et un appareil photo sous l’écran, une première mondiale pour un ordinateur portable selon Lenovo.

Côté connectivité, on retrouve deux ports Thunderbolt 4, des haut-parleurs compatibles Dolby Atmos et une prise en charge du Wi-Fi 7, le tout dans un châssis léger de 1,02 kg.

Yoga Book 9i : Double écran pour une productivité maximale

Le Yoga Book 9i, doté de deux écrans de 14 pouces, se hisse au niveau de l’Asus ZenBook Duo avec des écrans OLED à résolution 2,8K (2880 x 1800) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz par écran. Ces écrans offrent également une luminosité améliorée, atteignant 750 nits, contre 400 nits sur la version précédente.

Sous le capot, le Yoga Book 9i est alimenté par le processeur Intel Arrow Lake 255H et peut être configuré avec jusqu’à 32 Go de RAM LPDDR5X et 1 To de stockage interne. Il est équipé de trois ports Thunderbolt 4, de quatre haut-parleurs et du Wi-Fi 7. Une batterie plus grande et un folio-case amélioré viennent compléter ce modèle.

Lenovo mise sur des applications pilotées par l’intelligence artificielle, comme Smart Note pour la prise de notes, Smart Reader pour générer des résumés de livres, et les Air Gestures, des gestes manuels permettant de déplacer des fenêtres ou de faire défiler du contenu.

Yoga 9i 2-en-1 Aura Edition : Éclat et polyvalence

Le Yoga 9i 2-en-1 Aura Edition propose un nouvel écran OLED de 14 pouces offrant une luminosité de 1 100 nits. Disponible en finition Cosmic Blue, il est livré avec le Yoga Pen, parfait pour les utilisateurs créatifs ou professionnels. Ce modèle convertible combine élégance et puissance, avec des options de processeurs Intel dernière génération.

Prix et disponibilités

Le Yoga Slim 9i sera disponible à partir de 1 849 dollars et commencera à être expédié en février 2025.

Le Yoga 9i 2-en-1 Aura Edition sera proposé à partir de 1 599 dollars, également avec une disponibilité prévue en février.

Le Yoga Book 9i, doté de doubles écrans, débutera à 1 999 dollars et sera expédié à partir de mai 2025.

Lenovo propose en outre une adhésion gratuite de deux mois à Adobe Creative Cloud pour l’achat de certains modèles Yoga 2025. Ces nouveautés renforcent la réputation de Lenovo en matière de design innovant et de solutions technologiques adaptées à la productivité et à la créativité.