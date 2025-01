CES 2025 : Dreame X50 Ultra, le robot aspirateur qui monte les marches !

Les robots aspirateurs franchissent un nouveau cap : après les bras articulés, voici les jambes mécaniques. Lors du CES 2025, Dreame a dévoilé son dernier modèle, le Dreame X50 Ultra, équipé de deux petites “jambes” qui lui permettent de franchir des obstacles de 6 cm de haut. Ce système, baptisé ProLeap, a été présenté pour la première fois lors du salon IFA de Berlin l’année dernière.

Dreame décrit ces appendices comme des “bras pivotants motorisés” capables de naviguer sur des marches et des transitions de pièce plus élevées que la moyenne. Mais soyons honnêtes : ces “bras” ressemblent beaucoup à des jambes mécaniques, et leur utilité est indéniable. Bien qu’il ne s’agisse pas encore d’un robot capable de monter les escaliers, cette innovation pourrait révolutionner l’accès aux zones difficiles d’une maison sans intervention humaine.

Alors que d’autres aspirateurs robots peuvent surmonter des seuils ou tapis d’une hauteur maximale de 2 à 3 cm (comme le Roborock Qrevo Curv ou le modèle le plus récent de Shark), les 6 cm du Dreame X50 Ultra constituent une avancée significative.

Dreame X50 Ultra, une évolution du X40 Ultra

Le Dreame X50 Ultra est le successeur du très apprécié X40 Ultra, élu meilleur robot aspirateur hybride par plusieurs critiques. Tout comme son prédécesseur, il combine des fonctions avancées d’aspiration et de lavage des sols avec des innovations supplémentaires, notamment :

Des patins de lavage oscillants pour un nettoyage en profondeur.

Une navigation LiDAR avancée et une reconnaissance d’obstacles améliorée.

Une station de charge multifonction capable de : Vider automatiquement son bac à poussière. Laver ses patins avec de l’eau chaude et les sécher avec de l’air chauffé. Retirer et réinstaller les patins de lavage de manière autonome.



Disponibilité et prix

Le Dreame X50 Ultra sera commercialisé au prix de 1 699,99 dollars. En France, le robot aspirateur arrivera le 15 janvier.

Avec cette innovation, Dreame redéfinit encore une fois les capacités des robots aspirateurs, promettant une efficacité accrue et une accessibilité inégalée pour les foyers multi-surfaces.