CES 2025 : Anker dévoile un parasol solaire et une glacière électrique innovants

Anker frappe fort avec ses nouvelles solutions écologiques dévoilées au CES 2025. L’entreprise, connue pour ses équipements de recharge innovants, se diversifie avec deux produits complémentaires : le parasol solaire Solix et la glacière électrique EverFrost 2. Ces nouveautés marquent une avancée notable dans la technologie des panneaux solaires et des dispositifs portables de réfrigération.

Le parasol solaire Anker Solix : une nouvelle génération de cellules solaires

Le Solix Solar Beach Umbrella s’appuie sur des cellules solaires de nouvelle génération en pérovskite, une technologie prometteuse capable de dépasser les performances des cellules en silicium traditionnelles. Anker affirme que ces cellules offrent 30 % de meilleures performances en pleine lumière et une efficacité doublée en basse luminosité, grâce à une optimisation unique du spectre lumineux.

Le parasol, mesurant 215 cm de haut et offrant un diamètre de 190 cm, produit jusqu’à 100W de puissance via des connexions XT-60 et USB-C. Il peut ainsi alimenter en continu des appareils comme la nouvelle glacière EverFrost 2 dans des environnements ensoleillés. Classé IP67, il résiste à l’eau et au sable, ce qui le rend idéal pour la plage ou les activités extérieures.

Cependant, Anker reste discrète sur l’efficacité exacte de ces cellules solaires ou leur durabilité, un défi persistant pour la pérovskite. Le prix et le poids du parasol restent également inconnus, mais son lancement est prévu pour l’été 2025.

La glacière électrique EverFrost 2 : autonomie et praticité

Pour compléter le parasol solaire, Anker propose la glacière électrique Solix EverFrost 2, disponible en trois tailles : 23L, 40L, et 58L. Robuste et polyvalente, cette glacière peut fonctionner de manière autonome grâce à deux batteries détachables de 288 Wh, offrant jusqu’à 104 heures de refroidissement avec une charge complète.

Les batteries, qui font également office de batterie externe (60 W USB-C et 12 W USB-A), se rechargent via plusieurs options : entrée solaire 100W, prise murale, connexion USB-C, ou prise allume-cigare 12V.

Caractéristiques et prix :

Le modèle 23L, conçu pour les besoins légers, sera disponible au prix de 699 dollars au T2 2025.

Les modèles 40L (749 dollars) et 58L (999 dollars) peuvent être précommandés dès le 21 février, avec des livraisons prévues quelques semaines plus tard.

Le modèle 58L se distingue par ses deux compartiments indépendants, permettant d’avoir un réfrigérateur et un congélateur simultanément.

Technologie et design optimisés

Anker innove avec un système de réfrigération à air, une première pour ce type de produit. Bien que moins silencieux et légèrement moins efficace énergétiquement que les systèmes à refroidissement direct, il garantit une meilleure uniformité de température, un refroidissement plus rapide et l’absence de givre à retirer manuellement.

Côté design, la glacière est équipée de roues de 15 cm, idéales pour les terrains accidentés, et d’un plateau pliable servant de poignée. Ces fonctionnalités en font une solution pratique pour les sorties en plein air.

Avec le parasol solaire Solix et la glacière EverFrost 2, Anker mise sur une alliance entre durabilité et praticité. Ces produits combinent technologies de pointe et solutions écologiques, offrant aux utilisateurs une expérience haut de gamme pour profiter pleinement des activités en extérieur tout en réduisant leur empreinte énergétique.