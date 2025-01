L’année 2025 commence en fanfare pour OpenAI, avec une série d’annonces ambitieuse sur l’avenir de l’intelligence artificielle. Le 5 janvier, Sam Altman, cofondateur et PDG d’OpenAI, a publié un article sur son blog personnel marquant les 2 ans de ChatGPT et détaillant sa vision pour l’intelligence artificielle générale (AGI) et au-delà.

Ces déclarations, ainsi que d’autres commentaires de dirigeants d’OpenAI, ont relancé le débat sur les délais, la faisabilité et les implications de l’AGI et de la superintelligence.

« Nous savons comment créer l’AGI » : la déclaration ambitieuse d’OpenAI

Dans son article, Altman affirme avec confiance : « Nous sommes désormais convaincus de savoir comment construire une AGI telle que nous l’avons traditionnellement comprise ». Bien qu’il n’ait pas donné de calendrier précis, il a suggéré dans une interview à Bloomberg que l’AGI pourrait être développée avant la fin du mandat présidentiel actuel aux États-Unis.

L’AGI, souvent décrite comme un système capable d’égaler ou de dépasser l’intelligence humaine dans une large gamme de domaines, est considérée comme le Saint Graal de la recherche en IA. La déclaration d’OpenAI marque une transition majeure : passer des améliorations progressives, comme celles de ChatGPT, à une vision où des systèmes dépassant nos capacités cognitives deviennent une réalité.

Les agents IA au travail dès 2025 ?

Altman a également prédit que 2025 sera l’année où des agents IA rejoindront véritablement le marché du travail. Ces systèmes, autonomes ou semi-autonomes, pourraient accomplir des tâches complexes avec un minimum d’intervention humaine, modifiant potentiellement les méthodes de travail et les industries.

Si cette perspective enthousiasme certains en raison de son potentiel de productivité et d’innovation, d’autres expriment des inquiétudes quant aux répercussions sociales et économiques de cette transition, notamment sur l’emploi humain.

La superintelligence : le prochain objectif

Altman ne s’arrête pas là et dévoile l’objectif à long terme d’OpenAI : la superintelligence. Décrite comme une IA capable de découvertes scientifiques et d’innovations bien au-delà des capacités humaines, cette superintelligence pourrait révolutionner des domaines tels que la médecine et l’énergie. Altman envisage des outils qui « augmenteraient massivement l’abondance et la prospérité » en résolvant des problèmes insolubles pour l’humanité seule.

Reconnaissant le caractère futuriste de cette ambition, Altman reste optimiste : « Nous sommes convaincus que dans les prochaines années, tout le monde verra ce que nous voyons et comprendra l’importance d’agir avec beaucoup de prudence, tout en maximisant les bénéfices globaux ».

Réactions et scepticisme : un débat partagé

Les annonces d’Altman ont suscité des réactions contrastées. Certains, comme le chercheur Stephen McAleer, expriment leur inquiétude face à cette évolution rapide, déclarant : « Faire de la recherche en IA était plus plaisant quand on ne savait pas comment créer une superintelligence ». D’autres, comme Gary Marcus, critique régulier d’OpenAI, soulignent les limites actuelles des systèmes d’IA, estimant que « l’échelle des modèles linguistiques semble avoir atteint un plateau ». Ces critiques questionnent la faisabilité des prédictions d’Altman et les avancées réelles des modèles actuels.

À l’inverse, des passionnés d’IA comme McKay Wrigley embrassent pleinement l’enthousiasme, affirmant que « les délais pour l’AGI sont dépassés, place aux délais pour la superintelligence ».

Un impact plus large sur la société

Joshua Achiam, responsable de l’alignement des missions chez OpenAI, a ajouté que l’avancée rapide de l’IA pourrait bouleverser « la politique intérieure, la politique internationale, l’efficacité des marchés, les progrès technologiques, et même la dépendance émotionnelle des individus envers les autres ».

Face aux potentielles perturbations sur le marché du travail, certains préconisent l’instauration d’un revenu universel de base. Altman lui-même a soutenu cette idée pour garantir que les gains de productivité liés à l’IA profitent à tous, bien que sa mise en œuvre reste sujette à débat.

Et maintenant ?

Les déclarations d’OpenAI font de 2025 une année charnière pour l’IA. Avec l’arrivée annoncée des agents IA, la quête de la superintelligence et les progrès potentiels de l’AGI, les enjeux n’ont jamais été aussi élevés.

Alors que l’année ne fait que commencer, la promesse d’une transformation radicale par l’intelligence artificielle soulève autant d’espoir que de scepticisme. Que la vision d’Altman se réalise ou non, une chose est certaine : la révolution de l’IA est loin d’être terminée, et son impact pourrait façonner les décennies à venir.