Switch 2 : Un brevet dévoile une technologie 4K révolutionnaire !

La Nintendo Switch a sans conteste marqué son époque, devenant un véritable phénomène de succès. Pourtant, la console hybride de Nintendo n’a pas échappé aux critiques, notamment en ce qui concerne ses capacités graphiques, bien inférieures à celles des consoles Xbox ou PlayStation. Cependant, un nouveau brevet récemment dévoilé pourrait bien changer la donne pour la Nintendo Switch 2. Ce document détaille un système permettant d’améliorer la résolution jusqu’à du 4K, et ce, sans nécessiter de textures natives en 4K.

La technologie décrite dans ce brevet semble s’inspirer de solutions existantes, telles que le Deep Learning Super Sampling (DLSS) de Nvidia ou le FidelityFX Super Resolution (FSR) d’AMD. En théorie, ce procédé permettrait de conserver des tailles de jeu plus compactes tout en offrant une qualité visuelle impressionnante.

Par exemple, un jeu en 1080p pourrait occuper environ 25 Go, contre 75 Go pour un équivalent en 4K. Étant donné que les cartouches actuelles de la Nintendo Switch peuvent stocker un maximum de 32 Go, atteindre une résolution 4K native est quasiment impossible. Ce système d’upscaling artificiel pourrait donc résoudre cette limitation, comme l’a expliqué l’analyste Laura Kate Dale.

Rétrocompatibilité et cartouches actuelles

Un autre point important évoqué par les experts est la probable rétrocompatibilité de la Nintendo Switch 2 avec les jeux actuels. Maintenir la compatibilité avec les cartouches existantes serait une décision logique pour Nintendo, qui dispose déjà d’une vaste bibliothèque de jeux. Cela permettrait également aux joueurs de faire la transition plus facilement vers la nouvelle génération.

Cependant, les jeux de nouvelle génération, avec leurs graphismes et mécaniques de plus en plus complexes, nécessiteront des solutions technologiques innovantes pour surmonter les contraintes de stockage des cartouches.

Une annonce imminente de la Switch 2 ?

Le brevet, bien qu’enregistré en 2023, n’a été rendu public que récemment. Avec une date butoir auto-imposée par Nintendo fixée au 31 mars 2025, le temps commence à manquer pour une annonce officielle. Cependant, la multiplication des fuites et des rumeurs ces dernières semaines laisse penser qu’une présentation pourrait avoir lieu plus tôt que prévu.

Si cela ravit les fans impatients, cela pourrait être un casse-tête pour Nintendo, qui est réputé pour sa politique stricte de contrôle des informations, comme le montre sa réaction à d’autres fuites par le passé.

Prudence face aux rumeurs

Bien que les rumeurs autour de la Switch 2 s’intensifient, il est essentiel de garder un certain scepticisme. Nintendo reste très discrète sur les spécifications officielles de sa prochaine console, et il est peu probable qu’elle révèle des informations avant une annonce soigneusement orchestrée. En attendant, ces brevets et fuites donnent un aperçu intrigant de ce que pourrait être l’avenir de la marque, tout en rappelant qu’il vaut mieux attendre des confirmations avant de trop s’emballer.

Si ces technologies se confirment, la Nintendo Switch 2 pourrait bien réduire l’écart avec ses concurrentes en matière de puissance tout en restant fidèle à l’approche unique de Nintendo en matière de jeu vidéo. Une annonce officielle pourrait ainsi redéfinir les attentes des joueurs pour 2025 et au-delà.