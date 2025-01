Honor Magic 7 Lite débarque en Italie : Un smartphone complet à prix abordable

Honor a officiellement lancé le Magic 7 Lite sur le marché italien, élargissant ainsi sa gamme Magic 7 après le lancement des modèles Magic 7 et Magic 7 Pro en octobre 2024 en Chine. Ce nouveau modèle fait également suite à l’apparition récente des versions Pro et Lite sur une plateforme commerciale italienne, confirmant leur arrivée en Europe.

Le Honor Magic 7 Lite est doté d’un écran AMOLED incurvé de 6,78 pouces, capable d’afficher jusqu’à 1,07 milliard de couleurs avec une luminosité maximale impressionnante de 4000 nits et une résolution de 2700 × 1224 pixels. Ce smartphone est alimenté par le processeur Snapdragon 6 Gen 1 de Qualcomm, couplé à un GPU Adreno A710, et fonctionne sous MagicOS 8.0, basé sur Android 14.

Les utilisateurs ont le choix entre des configurations allant jusqu’à 8 Go de RAM et 512 Go de stockage interne.

Pour la photographie, l’appareil est équipé d’un double module caméra arrière comprenant un capteur principal de 108 mégapixels avec stabilisation optique OIS et un objectif ultra grand-angle de 5 mégapixels. Pour les selfies, le téléphone propose une caméra frontale de 16 mégapixels, capable de filmer en 1080p et équipée d’une reconnaissance faciale 2D. Les vidéos capturées avec le module principal peuvent atteindre une résolution 4K, et le zoom numérique peut aller jusqu’à 10x.

La batterie est un autre point fort du Magic 7 Lite, avec une impressionnante capacité de 6 600 mAh, permettant une utilisation prolongée. Elle prend également en charge une charge rapide de 66W, idéale pour des recharges rapides et efficaces.

Magic 7 Lite: pas encore disponible en France

Le smartphone intègre plusieurs fonctionnalités supplémentaires comme un capteur d’empreintes digitales, une technologie anti-chute Ultra Bounce 2.0, et une certification IP64 qui garantit une résistance à la poussière et aux éclaboussures. La connectivité est également au rendez-vous avec la prise en charge de la double SIM, du WiFi double bande, du Bluetooth 5.1, du NFC, et du GPS (AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo). De plus, les haut-parleurs stéréo offrent une expérience audio immersive.

Le design du téléphone reste élégant et léger avec des dimensions de 162,8 × 75,5 × 7,98 mm et un poids de 189 g, ce qui le rend agréable à utiliser au quotidien.

Concernant les prix et la disponibilité, le Magic 7 Lite est proposé en deux coloris : Titanium Purple et Titanium Black. Le modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage est vendu au prix de 369,90 €, tandis que la version 8 Go de RAM et 512 Go de stockage est affichée à 399,90 €. Les clients peuvent se procurer ces modèles directement sur le site officiel d’Honor Italie. Pour le moment, aucune information sur un lancement en France.

Avec son écran AMOLED lumineux, sa batterie de grande capacité, et son module caméra performant, le Honor Magic 7 Lite se positionne comme un excellent choix pour les consommateurs recherchant un smartphone bien équipé à un prix compétitif.