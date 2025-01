Sam Altman révèle ce que les utilisateurs attendent d’OpenAI

En 2025, Sam Altman, PDG et fondateur d’OpenAI, a partagé sur X une liste des attentes principales des utilisateurs envers la société. Ce tweet révèle des aspirations intéressantes qui dépassent largement ChatGPT.

Répondant à la question : « Que souhaitez-vous qu’OpenAI développe ou améliore en 2025 ? », Sam Altman a identifié plusieurs thématiques récurrentes parmi les retours reçus : AGI, agents intelligents, une meilleure mise à niveau de la version ChatGPT-4o, une mémoire améliorée, un contexte plus long, un « mode adulte », des fonctionnalités de recherche approfondie, un meilleur Sora et plus de personnalisation.

L’AGI en tête des attentes

L’AGI (Artificial General Intelligence), ou intelligence générale artificielle, arrive en première position des attentes des utilisateurs. Ce concept représente le prochain niveau de l’IA, où elle atteint une intelligence équivalente ou supérieure à celle des humains. Cependant, il s’agit d’un objectif ambitieux et controversé, car il comporte autant d’opportunités que de dangers.

Bien qu’Altman l’ait placé en priorité, beaucoup, comme le Dr Ben Goertzel, estiment que l’AGI n’est pas envisageable avant 2029. Mais cela n’empêche pas OpenAI de continuer à progresser significativement dans cette direction en 2025.

Les agents intelligents

Les agents, mentionnés en deuxième position, désignent des bots automatisés capables d’exécuter des tâches complexes, agissant comme de véritables assistants personnels. Ces agents pourraient, par exemple, gérer vos rendez-vous ou commander des articles manquants automatiquement.

OpenAI aurait pu dévoiler son très attendu agent Operator lors des « 12 jours d’OpenAI », mais cette annonce s’est fait attendre. Cependant, le lancement de cet outil semble imminent, ce qui suscite beaucoup d’espoir.

Des améliorations pour ChatGPT

Le reste des attentes concerne en grande partie ChatGPT, avec des demandes spécifiques comme un contexte plus long, une meilleure personnalisation, un « mode adulte », des fonctionnalités de recherche avancée, une mémoire améliorée, et une mise à jour significative de la version 4o.

La progression des Large Language Model ralentit à mesure qu’ils évoluent, rendant les améliorations moins perceptibles entre les versions récentes, comme ChatGPT-4o et ChatGPT-o1. De nombreuses demandes ne concernent pas des capacités techniques avancées, mais plutôt des fonctionnalités pratiques, comme une mémoire plus efficace ou une expérience utilisateur plus personnalisée.

Le « mode adulte » intrigue particulièrement. Bien qu’il semble indiquer une levée partielle des restrictions actuelles de ChatGPT, cela soulève des questions éthiques sur la responsabilité et la sécurité dans l’utilisation de l’IA.

Un Sora plus performant

Sora, le générateur vidéo IA d’OpenAI, a été acclamé lors de son lancement en 2024, mais ses concurrents comme Pika commencent déjà à le surpasser sur certains aspects. Beaucoup espèrent que Sora évoluera pour proposer des fonctionnalités plus utiles et accessibles au quotidien, allant au-delà de la simple création artistique.

Mes attentes personnelles

Parmi toutes ces suggestions, les améliorations à ChatGPT occupent la tête de mes priorités, notamment une mémoire renforcée et des outils de recherche approfondie, domaines dans lesquels Google mise également avec son IA Gemini.

Sam Altman a conclu son tweet avec une déclaration mystérieuse : « De nombreuses mises à jour passionnantes à venir ont été peu ou pas mentionnées ! ». Ce teasing laisse entendre qu’OpenAI réserve des surprises majeures pour 2025.

Avec ces retours, OpenAI dispose d’un excellent point de départ pour affiner ses produits. Qu’il s’agisse d’atteindre de nouvelles avancées technologiques, comme l’AGI ou d’améliorer des outils existants, 2025 s’annonce comme une année charnière pour la société. Une chose est sûre : les utilisateurs attendent avec impatience de voir ce qu’OpenAI dévoilera dans les mois à venir.