Galaxy S25 : Mises à jour transparentes enfin disponibles !

Attendue début 2025, la série Galaxy S25 de Samsung marquera un tournant pour les utilisateurs de One UI avec l’introduction tant attendue des mises à jour transparentes.

Déjà disponibles sur de nombreux appareils Android depuis plusieurs années, cette fonctionnalité permet de télécharger et d’installer les mises à jour système en arrière-plan, avec un redémarrage rapide pour les appliquer, éliminant les longues périodes d’inactivité.

Les mises à jour transparentes ont été introduites pour la première fois avec Android Nougat 7.1 en 2016. Cependant, Samsung a longtemps été réticent à les intégrer dans ses appareils. Ce n’est qu’en 2023 que le fabricant sud-coréen a ajouté cette fonctionnalité à l’un de ses appareils, le Galaxy A55.

Avec les fuites récentes concernant les fichiers du Galaxy S25 Ultra, il semble que Samsung soit enfin prêt à déployer cette amélioration sur ses modèles premium. Les Galaxy S25 et S25+ devraient également bénéficier de cette avancée.

Comment fonctionnent les mises à jour transparentes ?

La clé de cette technologie réside dans l’utilisation de deux ensembles de partitions, appelées Slot A et Slot B. Pendant que l’appareil utilise l’une des partitions pour fonctionner, l’autre reste inactive et sert de sauvegarde. Voici le processus :

La mise à jour est téléchargée et installée sur la partition inactive. L’utilisateur redémarre l’appareil. Le téléphone bascule vers la partition mise à jour et démarre immédiatement avec le nouveau système.

En cas d’échec de l’installation, l’appareil peut redémarrer sur la partition d’origine, évitant ainsi tout risque de rendre le téléphone inutilisable.

Avantages pour les utilisateurs

L’ajout des mises à jour transparentes à la série Galaxy S25 offre plusieurs avantages notables :

Moins d’interruptions : Les utilisateurs ne seront plus bloqués par des écrans de mise à jour ou d’optimisation des applications.

Une sécurité accrue : Si une mise à jour échoue, le système précédent reste opérationnel.

Un gain de temps : Le redémarrage rapide permet de minimiser les interruptions dans l’utilisation du téléphone.

Un potentiel inconvénient des mises à jour transparentes est leur consommation accrue de stockage, car deux partitions système sont nécessaires. Toutefois, cela ne devrait pas poser de problème sur les flagships modernes comme la série Galaxy S25, qui offre déjà des options de stockage généreuses allant jusqu’à 1 To.

Samsung se met enfin au niveau de la concurrence

L’adoption des mises à jour transparentes par Samsung à une échelle plus large est une excellente nouvelle pour les utilisateurs de Galaxy. Cette fonctionnalité, largement adoptée par d’autres fabricants Android depuis des années, améliore considérablement l’expérience utilisateur et la fiabilité des mises à jour.

Avec cette mise à jour, Samsung montre qu’elle est prête à rattraper son retard dans des domaines essentiels et à offrir une expérience plus fluide et plus moderne à ses utilisateurs.

Bien que cette nouveauté puisse sembler mineure, elle représente un progrès significatif pour les appareils Galaxy. En intégrant les mises à jour transparentes à la série Galaxy S25, Samsung améliore la vie quotidienne de ses utilisateurs tout en se rapprochant des standards établis par d’autres fabricants.

Pour ceux qui attendaient une gestion plus efficace des mises à jour, le Galaxy S25 Ultra pourrait bien être le smartphone parfait à surveiller en 2025.