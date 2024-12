OnePlus Pad (2024) : Une tablette performante à prix abordable !

OnePlus continue de renforcer sa présence sur le marché des tablettes avec le lancement en Chine de la OnePlus Pad (2024), un modèle milieu de gamme introduit en fin d’année. Disponible à partir de 1999 yuans (environ 260 euros), cette tablette semble offrir un excellent rapport qualité-prix, malgré quelques choix de dénomination inhabituels. Voici pourquoi.

Le nom OnePlus Pad (2024) peut prêter à confusion pour plusieurs raisons :

Deuxième tablette de 2024 : La OnePlus Pad 2, une version premium, a déjà été lancée en juillet 2024.

Lancement tardif : Bien que cette tablette arrive en décembre 2024, la plupart des utilisateurs commenceront à l’acheter en 2025, brouillant encore davantage son identité temporelle.

Malgré ce choix de nom étrange, la OnePlus Pad (2024) s’impose comme une tablette solide et polyvalente dans le segment milieu de gamme.

Caractéristiques techniques détaillées de la OnePlus Pad (2024)

La tablette dispose d’un écran LCD de 11,6 pouces avec une résolution de 2800 x 2000 pixels, un taux de rafraîchissement de 144 Hz, et une luminosité maximale de 700 nits. Le ratio 7:5 et la prise en charge du toucher et du stylet en font un appareil idéal pour la productivité, la création et les loisirs.

Le design reste fin et léger, avec des dimensions de 257,8 x 189,1 x 6,3 mm et un poids de 533 g, ce qui facilite son transport.

La OnePlus Pad (2024) est alimentée par le MediaTek Dimensity 8350, une puce « premium » adaptée aux tablettes performantes sans viser le haut de gamme. Ce processeur combine :

4 cœurs Cortex-A715 pour la performance.

4 cœurs Cortex-A510 pour l’efficacité énergétique.

GPU Mali-G615 MC6, assurant des graphismes fluides.

Configurations mémoire et stockage

La tablette est proposée en plusieurs options :

8 Go de RAM LPDDR5X et 128 Go de stockage UFS 3.1 en entrée de gamme.

Jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage UFS 4.0 pour les configurations les plus avancées.

Autonomie et connectivité moderne

Avec une batterie robuste de 9 520 mAh, la OnePlus Pad (2024) offre une autonomie d’une journée complète. La charge rapide de 67 W permet de récupérer rapidement de l’énergie en cas de besoin.

La tablette prend également en charge les dernières normes de connectivité : Wi-Fi 6 pour des vitesses rapides et stables, Bluetooth 5.4 pour une meilleure compatibilité et une consommation réduite et port USB 3.2 Gen 1 Type-C pour des transferts de données rapides.

Caméras modestes, mais fonctionnelles

La tablette est équipée de caméras avant et arrière de 8 mégapixels, suffisantes pour des appels vidéo, des photos basiques et la numérisation de documents. La caméra arrière prend en charge la stabilisation électronique de l’image (EIS) pour des vidéos plus fluides.

Prix et accessoires disponibles

La OnePlus Pad (2024) est proposée en quatre configurations 8 Go + 128 Go à 1999 yuans (263 euros), 8 Go + 256 Go à 2299 yuans (302 euros), 12 Go + 256 Go à 2699 yuans (355 euros) et 12 Go + 512 Go à 3099 yuans (410 euros).

Les accessoires incluent un stylet intelligent à 399 yuans (53 euros) et un clavier intelligent à 499 yuans (65 euros). Les premiers acheteurs bénéficieront du stylet gratuit.

Un positionnement dans un marché concurrentiel

La OnePlus Pad (2024) vise à rivaliser avec les meilleures tablettes milieu de gamme, combinant un écran fluide, une puissance suffisante pour la plupart des usages, et un écosystème bien intégré avec ColorOS. Si son prix reste compétitif à l’international, elle pourrait séduire les utilisateurs à la recherche d’une tablette performante sans se ruiner.

La OnePlus Pad (2024), malgré son nom déroutant, apporte des fonctionnalités attractives à un prix raisonnable. Avec un écran de qualité, des performances solides, et une autonomie durable, elle se positionne comme une option viable pour les amateurs de multimédia, de productivité, et de jeux.