iPhone 17 : Écran 90 Hz et modèle air ultra-fin en 2025 ?

Avec l’annonce de l’iPhone 16, de nombreux utilisateurs ont exprimé leur déception face à l’absence de taux de rafraîchissement élevé sur les modèles de base iPhone 16 et iPhone 16 Plus, qui restent limités à 60 Hz. Pour des smartphones débutant à 969 euros, cette limitation représentait un véritable point faible. Cependant, la série iPhone 17, prévue pour 2025, pourrait enfin remédier à ce problème.

D’après le célèbre Digital Chat Station, Apple envisagerait d’introduire un taux de rafraîchissement plus élevé sur les modèles iPhone 17 et iPhone 17 Plus. Jusqu’ici, seuls les modèles Pro et Pro Max bénéficient de la technologie ProMotion, qui offre un taux de rafraîchissement adaptatif allant de 1 Hz à 120 Hz.

Bien que les détails exacts restent flous, plusieurs rumeurs suggèrent que les modèles standards de l’iPhone 17 pourraient proposer un écran à 90 Hz, une amélioration significative par rapport à la génération précédente. Cependant, il est peu probable que cette technologie supporte un taux de rafraîchissement adaptatif, comme sur les modèles Pro.

Un modèle ultra-fin en préparation : l’iPhone 17 Air

En parallèle, Apple travaillerait sur un modèle inédit, l’iPhone 17 Air, qui serait entré en phase de production. Ce modèle, particulièrement fin, pourrait mesurer entre 5 et 6 mm d’épaisseur, rivalisant directement avec le Galaxy S25 Slim de Samsung, lui aussi attendu pour 2025.

Cette course à la finesse pourrait séduire les amateurs de design minimaliste, bien que des préoccupations subsistent quant à l’autonomie de la batterie sur des appareils aussi fins.

Un nouveau design pour les iPhone 17 Pro

Les premières fuites sur le design des modèles iPhone 17 Pro montrent un changement notable, avec une disposition des caméras inspirée des Google Pixel. Cette refonte pourrait marquer une rupture avec les générations précédentes, tout en renforçant l’identité visuelle des modèles Pro.

Si les modèles standards de l’iPhone 17 adoptent un taux de rafraîchissement supérieur, cela comblerait enfin un écart important entre Apple et ses concurrents Android, où les écrans 90 Hz et 120 Hz sont déjà monnaie courante, même sur des appareils plus abordables. Cela améliorerait considérablement l’expérience utilisateur sur les modèles de base, notamment pour le défilement, les jeux, et les animations.

Une évolution attendue pour 2025

Avec l’introduction d’un taux de rafraîchissement plus élevé sur ses modèles standards, le possible lancement d’un iPhone 17 Air ultra-fin, et un nouveau design pour la gamme Pro, Apple semble vouloir répondre aux attentes croissantes de ses utilisateurs tout en innovant sur plusieurs fronts.

Cependant, les détails exacts restent à confirmer, et il faudra attendre les annonces officielles pour savoir si ces améliorations seront suffisantes pour maintenir Apple en tête du marché des smartphones premium.