Android 16 : Contrôlez l’IA avec la nouvelle API WritingTools !

Avec l’arrivée imminente d’Android 16, Google franchit une nouvelle étape dans la gestion des outils d’intelligence artificielle en proposant une fonctionnalité qui donne aux développeurs d’applications le contrôle sur l’utilisation des outils d’écriture assistée par IA. Grâce à la nouvelle API WritingTools de Android 16, les développeurs pourront restreindre l’utilisation de ces fonctionnalités dans des champs de texte spécifiques, une mesure qui reflète l’engagement de Google en faveur d’une expérience utilisateur plus personnalisée et sécurisée.

L’API WritingTools introduit deux nouvelles méthodes : isWritingToolsEnabled() et setWritingToolsEnabled() . Ces outils permettent aux applications de définir si les fonctionnalités IA des claviers, comme celles de Gboard, peuvent interagir avec des champs de texte spécifiques.

Par défaut, les outils d’écriture assistée par IA sont activés.

Les développeurs peuvent toutefois les désactiver pour certains cas d’usage, tels que les champs de mot de passe, les adresses e-mail ou les saisies numériques, où une intervention de l’IA pourrait poser problème.

Ce cadre pourrait standardiser les comportements des claviers tiers sur Android, souvent incohérents par rapport aux restrictions déjà implémentées par Gboard dans des champs sensibles comme les mots de passe.

Les outils IA dans Android : un aperçu

Les claviers Android, comme Gboard, intègrent de plus en plus des fonctionnalités avancées basées sur l’IA, telles que la correction grammaticale, la ponctuation et la vérification orthographique en temps réel. Si ces outils améliorent l’expérience utilisateur, ils peuvent devenir intrusifs ou inappropriés dans des contextes sensibles.

Avec cette nouvelle API, Google répond aux besoins des développeurs et des utilisateurs en garantissant que ces outils ne soient utilisés que lorsque cela est pertinent. Cela permet d’éviter des erreurs, par exemple dans des champs de données structurées ou confidentielles.

Cependant, comme le souligne Mishaal Rahman, cette fonctionnalité n’est pas infaillible. Les utilisateurs pourraient contourner les restrictions en générant du texte dans une application IA pour ensuite le copier-coller dans un champ restreint. La réussite de cette API repose également sur la mise en œuvre adéquate par les développeurs de claviers tiers, car la conformité n’est pas imposée à l’échelle du système.

Autres nouveautés dans Android 16 Developer Preview 2

Outre l’API WritingTools, Android 16 DP2 apporte plusieurs améliorations, dont :

Contrôles haptiques optimisés pour permettre aux applications d’ajuster les retours vibratoires.

Recherche des médias cloud dans le sélecteur de photos pour une navigation plus fluide.

API pour un taux de rafraîchissement adaptatif, offrant des affichages plus fluides et économes en énergie.

Une intégration réfléchie de l’IA dans Android

L’API WritingTools illustre la volonté de Google d’intégrer l’IA de manière réfléchie et équilibrée. En donnant aux développeurs les moyens de restreindre les outils IA dans des contextes spécifiques, Google vise à concilier innovation et respect des besoins pratiques.

Alors qu’Android 16 continue de se préciser, il sera intéressant de voir comment cette fonctionnalité évolue et si elle ouvre la voie à d’autres contrôles liés à l’IA. Pour l’instant, développeurs et utilisateurs peuvent s’attendre à une expérience enrichie et mieux maîtrisée des outils IA sur Android.