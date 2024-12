Apple Plans : Découvrez le monde en 360° depuis votre navigateur !

Apple Plans continue d’évoluer et de rivaliser avec Google Maps, son principal concurrent. Jusqu’à présent, Look Around, la version d’Apple de Street View, était uniquement disponible via l’application native Apple Maps sur iPhone, iPad et Mac.

Mais, cela change avec une nouvelle mise à jour : Look Around de Apple Plans est désormais accessible via les navigateurs Web, rendant la fonctionnalité disponible sur des plateformes comme Windows.

Look Around maintenant disponible sur les navigateurs

Comme l’a remarqué Chris Carley sur Threads, Look Around est désormais utilisable dans certains des meilleurs navigateurs, notamment Safari, Chrome, Edge et Firefox. Cette mise à jour aurait été déployée autour du 11 décembre, selon 9to5Mac.

Look Around permet aux utilisateurs de naviguer à un niveau de rue, offrant une vue panoramique à 360 degrés. La fonctionnalité permet également de se déplacer le long des rues ou des chemins, ce qui facilite la découverte d’une zone en détail. Les régions couvertes incluent les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l’Union européenne, l’Australie, le Japon, et quelques autres localisations. Une liste complète des zones couvertes est disponible sur le site Web d’Apple.

Une accessibilité étendue

Auparavant, Look Around nécessitait un appareil Apple. Aujourd’hui, grâce à cette extension Web, la fonctionnalité devient disponible pour tout utilisateur ayant un navigateur compatible, qu’il soit sur macOS, Windows ou d’autres plateformes. Cependant, il reste inaccessible depuis les appareils Android, ce qui limite encore un peu son adoption universelle.

Cette ouverture à d’autres systèmes pourrait cependant accroître la popularité de Look Around, en le rendant plus accessible pour les utilisateurs non équipés d’appareils Apple.

Une expérience légèrement différente sur le Web

Chris Carley a toutefois noté que la version Web de Look Around ne semble pas inclure l’effet de parallaxe, une caractéristique présente dans les versions iOS et macOS qui simule une profondeur réaliste en rendant les objets en arrière-plan plus lents que ceux au premier plan. Cet effet fonctionne uniquement lorsque vous vous déplacez vers l’avant ou l’arrière dans Look Around sur le Web. Il est probable qu’Apple mette à jour cette version pour aligner l’expérience avec celle de ses applications.

La version Web d’Apple Plans reste en bêta et certaines fonctionnalités majeures manquent encore. Par exemple, il est impossible d’afficher les cartes des transports en commun, les bâtiments en 3D, ou de sauvegarder des localisations via un identifiant Apple. Malgré cela, l’ajout de Look Around constitue un progrès significatif et offre une raison supplémentaire de choisir Apple Plans face à Google Maps.

Avec cette mise à jour, Apple renforce sa position dans la compétition contre Google Maps, offrant une expérience utilisateur plus riche et étendue. À mesure que la version web d’Apple Plans se développe, elle pourrait devenir une alternative plus crédible, même pour les utilisateurs qui ne possèdent pas d’appareils Apple.