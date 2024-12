Accueil » OPPO Pad 3 Ultra et Mini : Deux nouvelles tablettes en préparation !

Après le lancement des tablettes OPPO Pad 3 et Pad 3 Pro, le géant technologique chinois OPPO semble vouloir enrichir encore davantage sa gamme avec deux nouveaux modèles : la OPPO Pad 3 Ultra et la OPPO Pad 3 Mini.

Ces informations proviennent d’un post sur Weibo du célèbre Digital Chat Station, qui a dévoilé des détails prometteurs sur ces deux appareils.

OPPO Pad 3 Ultra : un flagship grand format

La OPPO Pad 3 Ultra viserait clairement le segment premium des tablettes grand écran. Voici ce que les rumeurs laissent entendre :

Écran flexible OLED : Cette tablette devrait offrir un écran avec des bordures minimales, renforçant l’immersion visuelle.

Capteur d’empreintes latéral : Un capteur d’empreintes sera intégré sur le côté pour une sécurité renforcée et un accès rapide.

Batterie et charge rapide : Avec une batterie massive de 10 000 mAh, la OPPO Pad 3 Ultra sera également compatible avec une charge rapide 100W, une caractéristique impressionnante pour une tablette.

OPPO Pad 3 Mini : puissance en format compact

Dédiée à ceux qui recherchent une tablette performante dans un format réduit, la Pad 3 Mini adoptera un positionnement différent :

Écran LCD personnalisé : OPPO miserait sur un écran LCD avec un taux de rafraîchissement élevé et des coins arrondis, idéal pour une utilisation fluide et agréable.

Processeur MediaTek Dimensity : Sous le capot, on pourrait retrouver une puce de la série Dimensity 9, garantissant des performances solides bien qu’elle ne soit pas forcément de dernière génération.

Batterie : Contrairement à la version Ultra, la Mini ne devrait pas prendre en charge la charge rapide 100W, mais les détails spécifiques restent flous.

Potentielle fenêtre de lancement et prudence face aux rumeurs

Selon les fuites, ces deux nouvelles tablettes pourraient être lancées entre le deuxième et le troisième trimestre de 2025. Cependant, OPPO n’a pas encore confirmé officiellement ces appareils, et les informations doivent donc être prises avec prudence.

Si vous êtes à la recherche d’une tablette, mais que les modèles actuels de la gamme Pad 3 ne correspondent pas à vos attentes, la OPPO Pad 3 Ultra et la Pad 3 Mini pourraient bien représenter des options attrayantes à considérer. Avec des spécifications adaptées à des besoins variés, OPPO semble vouloir couvrir un spectre encore plus large d’utilisateurs, qu’ils soient en quête de performances maximales ou d’un format portable et pratique.