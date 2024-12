Gemini : Des résumés de dossiers pour Google Drive !

L’assistant IA de Google, Gemini, gagne en puissance dans Google Drive avec une nouvelle fonctionnalité permettant de générer des résumés complets du contenu d’un dossier. Déjà capable de résumer des documents individuels et de répondre à des questions sur des projets, Gemini offre désormais une vue d’ensemble pratique des dossiers, facilitant encore davantage l’organisation et la navigation dans vos fichiers.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs peuvent rapidement obtenir des informations clés sur le contenu d’un dossier. Voici les différentes manières d’utiliser cette option :

Résumé d’un dossier : Ouvrez un dossier dans Google Drive et cliquez sur le bouton « Résumer ce dossier » en haut de la page. Gemini analysera les fichiers qu’il contient et vous fournira un résumé clair et concis. Glisser-déposer : Faites glisser un dossier dans la barre latérale de Gemini pour obtenir un résumé instantané. Clic droit : Faites un clic droit sur un dossier, puis sélectionnez « Demander à Gemini » pour poser des questions ou obtenir des détails sur son contenu.

Gemini peut également répondre à des questions spécifiques, comme : « Quel est le thème principal de ce dossier ? » ou vous aider à localiser des fichiers précis à l’intérieur du dossier.

Pour l’instant, Gemini peut analyser : Les documents texte, les fichiers PDF, les feuilles de calcul et les présentations. Cependant, lors d’un test effectué par 9to5Google, Gemini a également démontré sa capacité à identifier les images présentes dans un dossier, élargissant ainsi ses possibilités au-delà des fichiers textuels.

Qui peut utiliser cette fonctionnalité dans Google Drive ?

Cette nouvelle option est en cours de déploiement pour :

Les abonnés à Google One AI Premium

Les utilisateurs de Gemini Business, Enterprise, Education et Education Premium

Depuis son intégration dans Drive, Docs, Sheets et Slides en juin 2024, Gemini n’a cessé de s’enrichir avec de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs professionnels et éducatifs.

Avec les résumés de dossiers, Gemini simplifie considérablement la gestion des fichiers dans Google Drive. Que vous travailliez sur un projet complexe ou que vous cherchiez à organiser votre espace de stockage numérique, cette fonctionnalité vous fait gagner du temps en vous évitant de parcourir manuellement plusieurs fichiers.

Alors que Google continue de perfectionner Gemini, ces fonctionnalités confirment le rôle central de l’IA pour des workflows plus intelligents et plus efficaces.