Instagram permettra d’éditer vos vidéos avec des commandes textuelles !

Instagram se prépare à introduire une fonctionnalité révolutionnaire d’édition vidéo basée sur l’intelligence artificielle dès l’année prochaine. En effet, dès 2025, éditer vos vidéos Instagram pourrait être aussi simple que de taper une instruction textuelle, grâce à un nouvel outil d’intelligence artificielle générative dévoilé par Adam Mosseri, PDG d’Instagram. Ce futur outil repose sur le modèle Movie Gen de Meta, présenté comme une avancée majeure dans le domaine de l’édition vidéo automatisée.

Lors de sa démonstration, Adam Mosseri a montré les capacités impressionnantes de cet outil. L’IA permettra de réaliser des ajustements subtils, comme ajouter un collier en or ou insérer un hippopotame en arrière-plan, mais aussi des transformations complètes, comme changer entièrement la tenue d’une personne ou lui donner l’apparence d’une marionnette en feutre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Adam Mosseri (@mosseri)

Dévoilé par Meta en octobre, le modèle Movie Gen a été conçu pour rivaliser avec des solutions comme Gen 3 Alpha de Runway ou Sora d’OpenAI. Ce modèle est capable de créer des vidéos personnalisées, de modifier des vidéos existantes et de transformer des images personnelles en vidéos uniques. Meta a souligné que Movie Gen intègre des capacités avancées pour analyser et reproduire les interactions entre objets, mouvements de caméra et actions plausibles, en faisant un modèle « à la pointe de sa catégorie ».

La démonstration a révélé une qualité impressionnante : les transformations numériques appliquées sur Mosseri étaient fluides et peu déformées, même lorsqu’il gesticulait ou parlait. Cependant, chaque effet n’est resté visible que quelques secondes.

Cette prudence dans la présentation suscite des questions : la version finale de l’outil offrira-t-elle des résultats aussi spectaculaires que ceux montrés ? L’exemple de Sora d’OpenAI, qui n’a pas totalement répondu aux attentes après son lancement, incite à la prudence.

L’IA au service des créateurs

Selon Mosseri, le principal objectif de cet outil est de démocratiser l’édition vidéo, permettant à tous les utilisateurs, et pas seulement aux professionnels, de réaliser des vidéos de haute qualité. En exploitant la puissance de l’intelligence artificielle, Instagram espère enrichir son écosystème créatif et offrir plus de flexibilité aux utilisateurs.

Bien que Meta n’ait pas encore révélé de date précise pour la disponibilité de Movie Gen AI, Instagram sera la première plateforme à intégrer ce modèle. Cela marque une étape importante dans l’intégration des outils d’IA générative au sein des réseaux sociaux.

Un marché de plus en plus concurrentiel

Les outils d’intelligence artificielle multimodale se multiplient rapidement. En 2025, Movie Gen devra faire face à une concurrence accrue, mais son approche unique pourrait le démarquer. Contrairement à d’autres solutions, Movie Gen combine des capacités de génération vidéo et audio, ainsi que des fonctionnalités d’édition et de personnalisation avancées. Ces atouts pourraient séduire les créateurs en quête de contenu innovant et rapide à produire.

Pour Instagram, ce nouvel outil représente une avancée stratégique dans l’intégration de l’IA dans la création de contenu. Si les promesses de Meta sont tenues, Movie Gen pourrait transformer la façon dont les utilisateurs créent et modifient des vidéos sur la plateforme, tout en consolidant sa position face à des concurrents comme TikTok et YouTube.

Reste à voir si cette technologie sera à la hauteur des attentes lorsqu’elle sera déployée en 2025. Une chose est certaine : l’avenir de l’édition vidéo passe par l’intelligence artificielle, et Instagram semble prêt à en être un acteur clé.