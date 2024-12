Anthropic lance Claude 3.5 Haiku sur son chatbot !

Anthropic a discrètement lancé Claude 3.5 Haiku, sa dernière version du modèle d’IA, sur le chatbot Claude accessible via le web et les applications mobiles iOS et Android. Cette version, auparavant réservée aux développeurs via l’API depuis son lancement en octobre 2024, s’impose comme une alternative rapide et économique aux modèles plus volumineux, comme ceux de ses concurrents ChatGPT d’OpenAI et Gemini de Google.

Claude 3.5 Haiku: une IA rapide et efficace

Claude 3.5 Haiku est conçu pour les tâches nécessitant rapidité et précision, comme le traitement de grands ensembles de données, l’analyse de documents financiers ou la génération de contenus complexes à partir de longues informations contextuelles. Avec une fenêtre contextuelle de 200 000 tokens, il surpasse les capacités des modèles GPT-4 et GPT-4o, qui plafonnent à 128 000 tokens.

Le modèle intègre également des fonctionnalités d’analyse d’images et de fichiers joints, ce qui le rend particulièrement utile pour les tâches multimédias et les flux de travail impliquant des ensembles de documents volumineux.

Intégration avec les Artifacts pour une expérience enrichie

Claude 3.5 Haiku s’intègre pleinement aux Artifacts, une barre latérale interactive introduite en juin 2024. Cette fonctionnalité permet de manipuler et d’affiner en temps réel les contenus générés par l’IA, notamment via l’exécution d’applications complètes. Lors de tests récents, Haiku a démontré sa puissance en codant une version jouable du jeu Pong en moins d’une minute.

Limites actuelles de Claude 3.5 Haiku

Malgré ses capacités impressionnantes, Haiku présente quelques restrictions. Contrairement à ses concurrents, tels que GPT-4o d’OpenAI, il ne prend pas encore en charge la navigation web ni la génération d’images.

De plus, bien qu’il soit performant sur des tâches complexes, il a échoué à un test courant, comme le « Strawberry Test », qui consiste à identifier les trois R dans le mot strawberry.

Accès et abonnements

Claude 3.5 Haiku est accessible gratuitement via le chatbot Claude, mais les utilisateurs doivent composer avec une limite quotidienne variable de messages, en fonction de la demande sur les serveurs. Sur la version gratuite, cette limite est d’environ 10 échanges (soit 20 messages en tout).

Pour des besoins plus intensifs, Anthropic propose un abonnement Claude Pro à 20 dollars par mois, qui offre jusqu’à 5x plus de capacité d’utilisation, un accès prioritaire en période de forte affluence, et l’accès à des modèles supplémentaires comme Claude 3 Opus.

Coût et performances

Sur l’API, Claude 3.5 Haiku se distingue par son rapport performance-prix attractif. Les coûts commencent à 0,80 dollar par million de tokens en entrée et 4 dollars par million de tokens en sortie, ce qui le rend économique face aux modèles plus volumineux. Des options comme la mise en cache des prompts et l’utilisation de l’API Message Batches permettent de réduire encore davantage les coûts, respectivement jusqu’à 90 % et 50 %.

Lors des tests, Haiku a surpassé de nombreux modèles plus grands, obtenant un score de 40,6 % sur SWE-bench Verified, un benchmark clé en matière de codage, ce qui en fait un excellent choix pour les applications nécessitant rapidité et intelligence.

Points à considérer

Bien que Claude 3.5 Haiku offre des capacités impressionnantes, son absence de fonctionnalités, comme la navigation Web et la génération d’images, pourrait limiter son attrait pour certains utilisateurs. De plus, les limites quotidiennes de messages peuvent frustrer ceux qui ne souhaitent pas s’abonner à la version Pro.

Cependant, pour les tâches nécessitant une précision et une vitesse élevées, ainsi que pour des workflows collaboratifs grâce aux Artifacts, Haiku reste un outil puissant et polyvalent.