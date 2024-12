Sora : les 5 choses à savoir pour utiliser l’outil vidéo d’OpenAI

Lors de son événement « 12 Days of OpenAI », OpenAI a dévoilé Sora, son très attendu outil de génération vidéo par IA. Après une année de teasing, le lancement marque une avancée majeure pour la création de vidéos animées à partir de simples prompts textuels. Voici les points essentiels sur Sora et ses fonctionnalités.

1. Créer des vidéos avec Sora : flexibilité et simplicité

Sora est désormais accessible via son site officiel pour les abonnés ChatGPT Plus et Pro dans de nombreux pays, à l’exception notable de l’Europe — il sera nécessaire de passer par un VPN pour y accéder. L’outil repose sur le modèle amélioré Sora Turbo, qui offre une qualité vidéo supérieure et des délais de rendu plus rapides par rapport à sa version initiale.

Fonctionnalités principales :

Texte vers vidéo : créez des vidéos à partir d’une description textuelle.

Animation d’images fixes : donnez vie à des photos ou illustrations statiques.

Remix vidéo : modifiez une vidéo existante grâce à une nouvelle invite textuelle.

2. Plans d’abonnement et crédits

Sora fonctionne sur un système de crédits, similaire à ChatGPT et DALL-E :

ChatGPT Plus : 1 000 crédits mensuels (équivalent à 50 vidéos de 5 secondes en 720p avec traitement prioritaire). Les vidéos conservent un filigrane OpenAI.

ChatGPT Pro (200 dollars/mois) : vidéos jusqu’à 20 secondes en 1080p, avec 500 rendus prioritaires par mois. Les vidéos générées en dessous du seuil de priorité sont illimitées et sans filigrane.

Pour accéder au service :

Visitez Sora.com et connectez-vous avec les identifiants de votre compte ChatGPT Plus ou Pro.

Une fois connecté, localisez et cliquez sur le bouton « Create » ou « New Video » pour ouvrir l’interface de génération de vidéo.

Dans la zone de texte, tapez un prompt pour la vidéo que vous souhaitez créer.

Vous pouvez définir un style prédéfini et, en fonction de votre niveau d’abonnement, vous pouvez également définir la résolution et la durée.

Cliquez sur le bouton « Generate » et Sora créera votre vidéo.

Une fois la vidéo prête, vous pouvez la prévisualiser et la refaire ou la remixer avec un nouveau message.

3. Fonctionnalités avancées : Storyboarding et Blending

Storyboarding : créez des séquences narratives. Les utilisateurs peuvent concevoir plusieurs vidéos liées entre elles pour raconter une histoire cohérente. Par exemple, un storyboard pourrait illustrer le cycle de l’eau, de l’évaporation à la pluie, en utilisant une série de prompts textuels

Blending : cette fonctionnalité fusionne deux scènes pour créer une transition fluide et organique. Imaginez passer d’une forêt paisible à une mégalopole futuriste, ou d’un océan à l’espace interstellaire, le tout avec des transitions homogènes qui enrichissent l’impact visuel.

4. Sécurité et concurrence sur le marché de la vidéo IA

Mesures de sécurité intégrées

Les vidéos créées avec Sora incluent un filigrane visible et des métadonnées identifiables pour lutter contre la désinformation et les deepfakes.

Les utilisateurs doivent accepter des règles strictes concernant les contenus interdits (violence, contenu explicite, matériel protégé par des droits d’auteur, etc.). Les violations peuvent entraîner des suspensions ou des bannissements.

5. Disponibilité et limitations régionales

Pour l’instant, Sora n’est pas disponible au Royaume-Uni ni en Europe, probablement en raison de la réglementation stricte en matière d’IA. Ces restrictions rappellent les débuts difficiles de ChatGPT et DALL-E sur ces marchés. OpenAI n’a pas donné de calendrier précis pour un lancement dans ces régions.

Concurrence

Sora rejoint une industrie florissante de la vidéo générée par IA, où des plateformes comme Runway, Stability AI, Pika, et Luma Labs’ Dream Machine rivalisent d’innovations. OpenAI espère que Sora se démarquera grâce à son interface intuitive et ses fonctionnalités avancées.

Avec Sora, OpenAI ouvre la voie à une créativité sans précédent, permettant aux utilisateurs de transformer des idées simples en vidéos sophistiquées. Si le potentiel de cet outil est immense, son succès dépendra de sa capacité à maintenir des normes de qualité et de sécurité tout en élargissant sa disponibilité internationale.

En attendant, Sora offre un aperçu de l’avenir de la production vidéo, où l’IA joue un rôle central pour démocratiser et réinventer la narration visuelle.