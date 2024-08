Anthropic rend les Artifacts de Claude accessible gratuitement à tous les utilisateurs

La startup d’IA Anthropic a annoncé mardi que sa fonction Artifacts pour Claude serait désormais accessible gratuitement à tous ses utilisateurs.

Claude est un chatbot d’IA, analogue à ChatGPT d’OpenAI, avec des caractéristiques analogues — comme la possibilité d’être sollicité par du texte, des fichiers et des images, ou une combinaison des trois. Cependant, au-delà de la confidentialité, il n’a pas grand-chose qui le différencie vraiment des grandes marques d’IA. C’est là que Artifacts pourrait aider Claude à se démarquer.

Grâce à sa fonction Artifacts, Claude peut partager du contenu avec l’utilisateur dans une fenêtre séparée, à droite de la conversation en cours.

Que sont les Artifacts de Claude ?

Il y a quelques situations où Claude peut créer un Artifact, par exemple lorsque le contenu généré est plus long que 15 lignes, ou lorsqu’il s’agit de quelque chose que l’utilisateur peut vouloir éditer, développer ou auquel il peut se référer plus tard.

Les Artifacts peuvent prendre la forme de documents markdown et de texte brut, d’extraits de code, de sites Web HTML, de graphiques vectoriels évolutifs et d’organigrammes.

Parmi les exemples présentés dans la vidéo d’annonce d’Artifacts (ci-dessous), on trouve une version preview d’un site Web ou des jeux numériques tels qu’un Rubik Cube virtuel. Si vous voyez des fonctionnalités que vous aimeriez modifier, vous pouvez changer vos prompts et voir comment elles affectent ce sur quoi vous travaillez en temps réel. Cette possibilité n’est pas offerte par ChatGPT et rend le processus d’itération d’une idée avec une IA (en particulier sur mobile) beaucoup plus simple.

Anthropic a donné quelques exemples concrets d’Artifacts, notamment des visualisations de prototypes pour les designers et des prévisions pour les équipes de vente.

D’autres chatbots pourraient également générer cela pour vous. Mais ce qui distingue vraiment Artifacts, c’est le fait que vous pouvez modifier et visualiser ces projets en temps réel — pas de copier-coller dans d’autres programmes pour voir s’ils fonctionnent. Les utilisateurs peuvent même demander à Claude de modifier le contenu ; le chatbot n’oubliera pas non plus la version originale, au cas où ils souhaiteraient y revenir.

Des dizaines de millions d’Artifacts créés

Les Artifacts d’IA de Claude ont été lancés en avant-première en juin dernier. Selon Anthropic, les utilisateurs ont « créé des dizaines de millions d’Artifacts » depuis lors.

Les Artifacts sont désormais accessibles à tous les utilisateurs des versions Free, Pro et Teams de Claude, ainsi que des applications Android et iOS. Les utilisateurs en équipe peuvent partager et collaborer entre eux sur les Artifacts, tandis que les utilisateurs des formules gratuite et pro peuvent les publier à l’ensemble de la communauté Claude.

Anthropic a fait parler d’elle la semaine dernière dans d’autres circonstances, lorsqu’un groupe d’auteurs a intenté un procès à la société pour avoir formé Claude sur des copies pirates de leurs livres.

Quoi qu’il en soit, avec l’accent mis sur la protection de la vie privée, Claude s’annonce comme un véritable rival de ChatGPT plutôt qu’un simple clone. Il faudra surveiller cet espace, mais si vous avez eu des problèmes avec le bot d’OpenAI et que vous voulez essayer quelque chose de nouveau, Claude pourrait être le bot qu’il vous faut.