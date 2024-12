Accueil » HarmonyOS NEXT: 100 % natif, mais Android reste accessible via « EasyAbroad »

HarmonyOS NEXT: 100 % natif, mais Android reste accessible via « EasyAbroad »

HarmonyOS NEXT: 100 % natif, mais Android reste accessible via « EasyAbroad »

Huawei franchit une étape décisive avec son nouveau système d’exploitation, HarmonyOS NEXT, qui abandonne complètement le support natif d’Android. Construit autour du noyau Harmony, du langage de programmation Cangjie et du modèle d’intelligence artificielle Pangu, ce système marque une rupture significative avec Android. Cependant, grâce à une solution astucieuse, les utilisateurs de HarmonyOS NEXT peuvent toujours accéder aux applications Android via un émulateur.

Tous les appareils Huawei lancés en 2025, y compris les derniers Mate 70, seront équipés de HarmonyOS NEXT préinstallé. Ce système repose exclusivement sur des applications natives, une démarche audacieuse qui reflète la volonté de Huawei de s’émanciper totalement de l’écosystème Android.

Actuellement, une version bêta publique du système est en cours de test, offrant un aperçu des innovations, mais aussi des défis posés par cette transition.

« EasyAbroad » : La passerelle vers Android

Pour ceux qui ont besoin d’accéder aux applications Android, Huawei propose une solution via un émulateur nommé « EasyAbroad », disponible sur l’AppGallery. Voici ce qu’il faut savoir :

Qu’est-ce qu’EasyAbroad ?

Un émulateur Android spécialement conçu pour les utilisateurs de Huawei qui travaillent à l’international et ont besoin des Google Mobile Services (GMS).

L’application inclut son propre app store, permettant de télécharger des applications populaires comme YouTube, Instagram, Google Maps, et bien d’autres.

Limitations actuelles

Les applications téléchargées depuis « EasyAbroad » restent confinées dans un dossier spécifique, sans possibilité d’épingler les icônes sur l’écran d’accueil.

Certaines notifications ou alertes peuvent ne pas fonctionner de manière optimale.

La qualité vidéo est limitée à SD sur des plateformes comme Netflix.

microG : un élément clé

L’émulateur utilise microG, une alternative open source à Google Play Services, pour assurer la compatibilité avec les applications Android. Cependant, cela signifie également que les applications Android blacklistées ou dépendant de services spécifiques à Google peuvent ne pas fonctionner.

Performances et expérience utilisateur de EasyAbroad

Les premiers tests de « EasyAbroad » montrent des performances impressionnantes :

Les applications Android se chargent rapidement et fonctionnent de manière fluide dans la plupart des cas.

Cela permet aux utilisateurs de Huawei de profiter des avantages des applications Android sans compromettre leur engagement envers HarmonyOS.

Cependant, cette solution reste une solution temporaire ou complémentaire, surtout pour les utilisateurs professionnels ou ceux dépendant fortement de l’écosystème Google.

L’abandon d’Android par Huawei remonte à 2019, lorsque la société a été placée sur la Entity List par l’administration Trump. Cette sanction a empêché Huawei d’accéder à sa chaîne d’approvisionnement américaine, y compris les Google Mobile Services. En réponse, Huawei a accéléré le développement de HarmonyOS, conçu pour être un système indépendant et innovant.

HarmonyOS NEXT: Une stratégie pour l’avenir

L’approche de Huawei avec HarmonyOS NEXT s’inscrit dans une stratégie visant à :

Renforcer son écosystème natif et réduire sa dépendance aux technologies américaines.

Créer une plateforme optimisée pour ses propres services et appareils.

Exploiter les capacités avancées du noyau Harmony, du langage Cangjie et du modèle Pangu pour offrir une expérience utilisateur fluide et innovante.

Cependant, l’introduction de solutions comme « EasyAbroad » montre que Huawei reconnaît toujours l’importance des applications Android pour ses utilisateurs, en particulier ceux travaillant à l’international.

HarmonyOS NEXT représente une avancée audacieuse pour Huawei, positionnant la marque comme un acteur clé dans le développement de systèmes d’exploitation alternatifs. Avec des outils comme EasyAbroad, Huawei offre une flexibilité bienvenue aux utilisateurs, tout en restant fidèle à sa vision d’un écosystème indépendant.