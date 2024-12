Accueil » xboom : LG et will.i.am s’associent pour créer une gamme d’audio premium

LG, leader de la technologie, s’associe à l’artiste et entrepreneur visionnaire will.i.am pour introduire une nouvelle ligne de produits audio baptisée « xboom by will.i.am ». Cette collaboration promet de marier l’expertise technologique de LG avec la créativité et le sens esthétique de will.i.am, offrant une expérience audio totalement réinventée.

Dans cette collaboration, will.i.am occupera le rôle d’« Experiential Architect », pilotant le développement, le design, et la stratégie marketing des produits xboom. Il insufflera une vision culturelle et urbaine à la marque, visant à séduire une nouvelle génération d’audiophiles et à positionner xboom comme un acteur incontournable dans l’industrie audio.

La gamme « xboom by will.i.am », qui sera dévoilée lors du CES 2025, comprendra des enceintes Bluetooth et des écouteurs sans fil. Ces produits incarneront la synergie entre la technologie audio avancée de LG et le style distinctif de will.i.am.

Les produits offriront une expérience sonore unique grâce à un mode d’écoute double :

Un mode énergisant pour des moments dynamiques.

Un mode relaxant pour une ambiance apaisante.

Design et fonctionnalités de la gamme « xboom »

Les produits xboom seront pensés pour allier esthétique et praticité :

Les enceintes intégreront des éléments lumineux interactifs et des sangles pratiques pour faciliter leur transport.

pour faciliter leur transport. Les écouteurs mettront l’accent sur le confort ergonomique et une qualité sonore supérieure, répondant aux attentes des audiophiles les plus exigeants.

Tous les produits de la gamme « xboom by will.i.am » seront compatibles avec la plateforme RAiDiO.FYI, un outil innovant développé par will.i.am. Cette plateforme alimentée par l’IA transforme l’écoute radio traditionnelle en une expérience interactive, permettant aux utilisateurs d’interagir avec leurs contenus favoris d’une manière totalement inédite.

Lancement officiel au CES 2025

Le partenariat entre LG et will.i.am sera officiellement dévoilé lors du CES 2025 à Las Vegas. Cet événement marquera également la première présentation publique de la gamme xboom by will.i.am, qui s’annonce comme une révolution dans l’univers de l’audio.

Avec « xboom by will.i.am », LG et will.i.am repoussent les frontières de l’innovation en combinant une technologie audio de pointe à une vision artistique avant-gardiste. Cette gamme incarne une nouvelle ère pour l’audio, où style, fonctionnalité, et interactivité se rejoignent pour offrir une expérience exceptionnelle. À surveiller de près en 2025.