Huawei : quels appareils sont compatibles avec HarmonyOS NEXT ?

En mai 2019, les États-Unis ont placé Huawei sur la liste des entités restreintes, interdisant ainsi au géant chinois d’accéder à sa chaîne d’approvisionnement américaine. Privé de la possibilité de travailler avec Google, Huawei s’est retrouvé dans l’obligation d’utiliser la version open source d’Android ou de développer son propre système d’exploitation. Dès 2018, Huawei anticipait déjà cette situation et avait entamé des travaux sur son propre OS en prévision d’un éventuel retrait de sa licence Google.

Comme prévu, en 2019, Huawei a officiellement lancé HarmonyOS comme alternative à Android pour ses smartphones et autres appareils mobiles. Ce système d’exploitation, un « fork » d’Android, modifiait le code source AOSP d’Android pour créer une version personnalisée.

Depuis, Huawei a fait évoluer son système avec le lancement de HarmonyOS NEXT le 22 octobre 2024, après une bêta publique le 8 octobre de la même année. Cette version n’utilise que le noyau HarmonyOS, sans aucun lien avec Android, et prend uniquement en charge les applications natives de l’écosystème HarmonyOS.

Appareils compatibles avec HarmonyOS NEXT en 2024

Les appareils Huawei qui peuvent actuellement exécuter HarmonyOS NEXT sont les suivants :

Huawei Mate 60

Huawei Mate X5

Huawei Mate 60 Pro+

Huawei Mate X5 Collector’s Edition

Huawei Mate 60 Pro

Huawei Pura 70

Huawei Mate 60 RS Ultimate Design

Huawei Pura 70 Pro

Huawei Pura 70 Ultra

Huawei Pura 70 Pro+

Huawei Pocket 2

Huawei Pocket 2 Art Edition

Huawei MatePad Pro 13,2 pouces (et Collector’s Edition)

Huawei MatePad Pro 11 pouces (modèle 2024)

Huawei Watch Ultimate

En 2025, HarmonyOS NEXT sera également compatible avec les séries Nova Flip, Nova 13, Nova 12, ainsi que les nouvelles tablettes Huawei Mate Pad Pro 12,2 pouces et Mate Pad Air 12 pouces, entre autres. Huawei a d’ailleurs exprimé son ambition de faire de HarmonyOS NEXT le troisième plus grand système d’exploitation mobile mondial, derrière Android et iOS.

Fonctionnalités IA et design inspiré d’iOS

HarmonyOS NEXT intègre l’intelligence artificielle dans diverses fonctionnalités, notamment avec Xiaoyi, l’assistant virtuel alimenté par l’IA. L’écran de verrouillage présente un design inspiré de celui d’iOS, et le système peut repositionner les widgets pour qu’ils s’harmonisent mieux avec le fond d’écran de l’utilisateur.

Richard Yu, président de Huawei Consumer Business Group, a déclaré que l’écosystème HarmonyOS NEXT comprend déjà plus de 15 000 applications et services, avec un développement rapide prévu dans les mois à venir. Selon Huawei, HarmonyOS fonctionne aujourd’hui sur plus d’un milliard d’appareils à travers le monde, ce qui témoigne de l’ampleur de cette initiative.

L’avenir de HarmonyOS NEXT dépendra fortement de la capacité de Huawei à attirer les développeurs vers cette plateforme et à élargir son offre d’applications natives. En s’éloignant complètement d’Android et en misant sur une interface optimisée par l’IA, Huawei espère se démarquer et consolider sa place sur le marché mondial des OS mobiles.