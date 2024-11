WhatsApp : La transcription des messages vocaux arrive enfin !

WhatsApp a commencé à déployer une nouvelle fonctionnalité permettant de transcrire les messages vocaux en texte. Idéale pour les utilisateurs qui ne peuvent pas écouter un message à un moment donné, cette nouveauté facilite la lecture des messages vocaux, que ce soit en raison d’un environnement bruyant ou d’une situation où l’écoute n’est pas possible.

Les transcriptions des messages vocaux sont générées directement sur l’appareil de l’utilisateur, garantissant une meilleure confidentialité. Cette approche signifie que les données ne sont pas envoyées à WhatsApp ni à des entreprises tierces.

De plus, les messages restent protégés grâce au chiffrement de bout en bout, empêchant quiconque, y compris WhatsApp, d’accéder à l’audio ou au texte.

À noter que l’expéditeur sache ou non si son message a été « entendu », va dépendre des paramètres de confidentialité du destinataire.

Activation et utilisation de la transcription sur WhatsApp

La fonctionnalité est simple à activer et à utiliser :

Activer la transcription : Rendez-vous dans Paramètres > Discussions > Transcriptions des messages vocaux.

Activez ou désactivez la transcription et sélectionnez la langue préférée. Transcrire un message vocal : Appuyez longuement sur un message vocal et sélectionnez Transcrire.

Important : Une fois transcrit, seul le destinataire peut lire le texte généré. L’expéditeur n’a pas accès à la transcription.

Disponibilité linguistique : entre Android et iOS

Pour le moment, les langues prises en charge varient selon l’appareil utilisé :

Android : Anglais, portugais, espagnol et russe.

iOS : Une gamme plus large, mais avec des limitations en fonction de la version d’iOS et si Siri est activé : Langues supportées avec iOS 16 et plus : Anglais, espagnol, français, allemand, italien, japonais, coréen, portugais, russe, turc, chinois et arabe. Langues ajoutées avec iOS 17 et plus : Danois, finnois, hébreu, malais, norvégien, néerlandais, suédois et thaï.



Déploiement mondial progressif

La transcription des messages vocaux sera déployée dans les prochaines semaines. Cependant, la fonctionnalité restera limitée aux langues mentionnées ci-dessus pour l’instant. WhatsApp propose également un guide détaillé pour aider les utilisateurs à activer et utiliser cette nouvelle fonctionnalité.

Avec cette mise à jour, WhatsApp continue de renforcer ses fonctionnalités axées sur la commodité et la confidentialité. La transcription des messages vocaux simplifie la communication, tout en respectant les données des utilisateurs, une étape importante pour répondre aux besoins d’un public de plus en plus soucieux de sa vie privée.