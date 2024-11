Accueil » OPPO Reno 13 et 13 Pro : Écrans différenciés et modules photo haut de gamme

OPPO Reno 13 et 13 Pro : Écrans différenciés et modules photo haut de gamme

OPPO a confirmé que la série de smartphones Reno 13 sera officiellement dévoilée le 25 novembre en Chine. Les précommandes pour cette nouvelle gamme sont déjà ouvertes via le site officiel de OPPO et d’autres canaux en ligne. Bien que les premières annonces n’aient révélé que peu d’informations sur les caractéristiques des Reno 13 et Reno 13 Pro, les récentes mises à jour des fiches produits permettent désormais de découvrir leur design et leurs configurations.

Les Reno 13 et Reno 13 Pro partagent des similitudes esthétiques tout en se distinguant par quelques détails. Les deux modèles arborent des écrans avec des bordures fines à l’avant, mais des approches différentes :

Le Reno 13 Pro dispose d’un écran micro-incurvé des quatre côtés, avec des bordures encore plus fines, offrant une sensation plus immersive.

Le Reno 13 opte pour un écran plat légèrement entouré de bords d’écran plus épais.

En termes de dimensions, le Reno 13 est équipé d’un écran de 6,59 pouces, tandis que le modèle Pro affiche une taille supérieure avec 6,83 pouces.

Des modules photo haut de gamme pour la série Reno 13

Les deux modèles présentent un dos au design presque identique, bien que le Reno 13 Pro se distingue par un module oblong pour son troisième capteur et son flash LED.

Le Reno 13 Pro est attendu avec une impressionnante configuration comprenant un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels, et un téléobjectif (ou périscope) de 50 mégapixels.

Les spécifications des capteurs arrière du Reno 13 standard restent inconnues pour l’instant, mais les deux modèles devraient offrir une caméra frontale de 50 mégapixels, idéale pour les selfies et les appels vidéo.

Performances et configurations matérielles

Le Reno 13 Pro a déjà été repéré sur Geekbench avec le chipset Dimensity 8300 de MediaTek. Cependant, des rapports indiquent qu’il pourrait finalement être équipé du plus récent Dimensity 8350, qui reprend l’architecture de son prédécesseur avec quelques améliorations. Quant au Reno 13, aucune information officielle sur son processeur n’a été dévoilée à ce jour.

Les deux modèles seront disponibles dans plusieurs configurations de mémoire : 12 Go + 256 Go, 12 Go + 512 Go, 16 Go + 512 Go et 16 Go + 1 To. Le modèle standard bénéficiera également d’une variante 16 Go + 256 Go.

Enfin, OPPO miserait sur des options de coloris variées et modernes pour séduire les utilisateurs : les deux modèles seront disponibles en Midnight Black et Butterfly Purple, et le Reno 13 proposera une teinte supplémentaire appelée Galaxy Blue, tandis que le Reno 13 Pro sera disponible en Starlight Pink.

Avec ces spécifications prometteuses et un design soigné, la série Reno 13 semble bien positionnée pour attirer l’attention des amateurs de smartphones premium. Les détails officiels complets seront dévoilés lors de l’événement prévu dans quelques jours.