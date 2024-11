Teams : Interprétation en temps réel, transcriptions multilingues et résumés améliorés

Microsoft continue d’améliorer l’expérience utilisateur sur Teams, son outil phare de collaboration, avec une série de nouvelles fonctionnalités alimentées par l’IA qui révolutionnent les réunions et la gestion des contenus partagés. Parmi les nouveautés les plus attendues, un outil d’interprétation en temps réel et des mises à jour qui enrichissent les transcriptions et résumés des réunions.

Nouvelle fonctionnalité : Interprétation en temps réel dans Teams

Lors de sa conférence Ignite 2024, Microsoft Teams introduit une fonctionnalité d’interprétation révolutionnaire qui permet aux participants de parler et d’écouter dans la langue de leur choix, en temps réel. Grâce à la traduction vocale IA, l’outil simule la voix de chaque participant dans une langue différente tout en maintenant un ton et un style cohérents.

Points clés :

Disponibilité : Une preview sera lancée début 2025 avec la prise en charge de neuf langues initialement.

Voix personnalisée : L’IA peut simuler votre propre voix lors de la traduction, offrant une expérience plus naturelle et immersive.

Cette innovation est conçue pour rendre les réunions plus inclusives et fluides, particulièrement dans les environnements de travail internationaux.

Transcriptions multilingues et résumés améliorés

Outre l’interprétation en temps réel, Microsoft Teams élargit les capacités des transcriptions multilingues pour prendre en charge jusqu’à 31 langues de traduction dans les transcriptions de réunion.

Fonctionnalités associées :

Résumé visuel des contenus partagés : À partir de début 2025, Teams pourra comprendre et récapituler les contenus visuels partagés à l’écran, qu’ils proviennent de PowerPoint ou du web.

Résumé des fichiers partagés : Copilot pourra offrir un aperçu de tout fichier partagé dans l’interface de chat sans nécessiter son ouverture complète.

Ces améliorations permettront aux utilisateurs de rester concentrés sur l’essentiel tout en économisant du temps.

Amélioration de la qualité des appels vidéo avec Teams Super Resolution

Pour garantir une meilleure expérience vidéo, même dans des conditions de connexion faibles, Microsoft introduit une fonctionnalité Teams Super Resolution. Alimentée par les PC Copilot Plus et leurs puces NPU locales, cette technologie améliore automatiquement la résolution des appels vidéo.

Avantages :

Upscaling intelligent : Amélioration automatique des vidéos pour des images plus nettes.

API pour développeurs : Les développeurs d’applications Windows pourront utiliser des API similaires dès janvier 2025 pour des fonctionnalités telles que : Segmentation d’images. Effacement d’objets indésirables. Description d’images.



Une IA au service de la collaboration moderne

Ces ajouts s’inscrivent dans une vision plus large de Microsoft pour faire de Teams un outil indispensable de productivité, alimenté par l’IA et conçu pour répondre aux besoins des entreprises globalisées.

Avec des fonctionnalités telles que l’interprétation multilingue, des résumés intelligents et une qualité d’appel vidéo optimisée, Microsoft Teams devient un espace de travail plus inclusif et puissant, où les barrières linguistiques et technologiques ne freinent plus la collaboration.

Ces nouveautés, attendues en 2025, promettent de transformer la manière dont les équipes travaillent et communiquent au quotidien.