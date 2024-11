Gemini Advanced : L’IA de Google s’adapte enfin à vos intérêts grâce à sa mémoire !

Google franchit une nouvelle étape dans l’amélioration de son IA Gemini Advanced, avec une mise à jour majeure qui introduit la possibilité pour les utilisateurs de spécifier leurs intérêts et préférences. Désormais, Gemini peut adapter ses réponses en fonction de vos besoins individuels, un ajout qui rapproche l’outil de ses concurrents, comme ChatGPT, déjà reconnu pour ses interactions personnalisées.

Grâce à cette mise à jour, les utilisateurs peuvent demander à Gemini de se souvenir de détails spécifiques, comme des restrictions alimentaires, des hobbies, ou des styles d’écriture préférés. Par exemple, vous pouvez lui dire : « Donne-moi toujours des recettes végétariennes » ou « Je préfère des réponses concises ». Une fois ces préférences enregistrées, Gemini les utilisera pour orienter ses futures interactions, rendant les réponses plus pertinentes et utiles.

Pour accéder à cette nouvelle fonctionnalité, il suffit de lancer Gemini dans un navigateur. Un pop-up vous guidera probablement à travers le processus de configuration. Ensuite, la personnalisation se fait de manière intuitive en utilisant un langage naturel, directement au sein de vos conversations avec l’IA.

Une expérience Gemini Advanced plus intuitive et utile

Cette avancée marque une étape cruciale pour Gemini Advanced, qui devient plus qu’un simple chatbot : il s’apparente à un véritable assistant personnel. En tenant compte de vos préférences, Gemini peut offrir des réponses non seulement adaptées, mais également anticipées. Par exemple, il pourra automatiquement exclure les recettes contenant de la viande pour un utilisateur végétarien, ou encore ajuster son ton d’écriture à votre style préféré, qu’il soit formel ou décontracté.

Ces fonctionnalités enrichissent considérablement l’expérience utilisateur, rendant l’IA plus utile pour les tâches quotidiennes, de la planification des repas à la rédaction de contenus.

Gemini rattrape ses concurrents

En intégrant la personnalisation, Gemini Advanced comble un retard face à des concurrents comme ChatGPT, qui proposent des options similaires depuis quelque temps. Cette mise à jour garantit que Google reste compétitif dans le paysage en constante évolution des assistants IA.

Pour l’instant, cette nouvelle fonctionnalité est exclusivement disponible pour les utilisateurs de Gemini Advanced ayant souscrit au Google One AI Premium. Son accès dépendra également du pays, de l’appareil, et de la langue. Elle est toutefois compatible sur le web et les appareils mobiles, rendant l’expérience Gemini accessible à un public large.

Une IA plus personnelle et intuitive

Avec cette mise à jour, Gemini Advanced s’affirme comme un outil plus intelligent et intuitif, capable de transformer votre quotidien en simplifiant les tâches courantes. Alors que Google continue de développer de nouvelles fonctionnalités, l’avenir de Gemini promet des interactions encore plus personnalisées, fluides, et efficaces. Un grand pas vers une IA qui sait vraiment répondre à vos besoins, comme si elle vous connaissait.