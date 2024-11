Instagram : Un nouvel onglet pour les Stories À la une

Instagram prévoit d’importants changements pour ses Stories À la une, offrant aux utilisateurs une nouvelle manière de présenter ces contenus. Actuellement affichées entre la biographie et la grille des publications sur la page de profil, les Stories À la une pourraient bientôt bénéficier de leur propre onglet dédié, analogue à celui réservé aux Reels.

À partir de cette semaine, Instagram testera un onglet distinct pour les Stories À la une. Cette modification, rapportée par la spécialiste des réseaux sociaux Lindsey Gamble, permettra aux utilisateurs de gérer leurs Stories À la une avec davantage de flexibilité. Les créateurs pourront choisir les Stories À la une visibles sur leur profil et auront également la possibilité de les retirer de la grille principale s’ils le souhaitent.

Malgré ce nouvel onglet, les Stories À la une resteront visibles sur la grille principale des profils. Toutefois, leur emplacement exact sur la page reste à préciser. L’objectif est de réorganiser la mise en page pour améliorer la visibilité de ce format de contenu et permettre aux créateurs d’exploiter davantage leur potentiel.

Adam Mosseri, le patron d’Instagram, a détaillé les intentions derrière cette mise à jour. Il a expliqué que l’équipe cherche à optimiser la présentation des profils en plaçant davantage de contenu au-dessus de la « ligne de flottaison », c’est-à-dire dans la partie immédiatement visible sans devoir faire défiler. Selon lui, l’approche actuelle est trop complexe, combinant des « cercles » et des « carrés », ce qui peut désorganiser l’interface.

La simplification des profils vise à encourager une meilleure stratégie de mise en avant des contenus, notamment en favorisant un accès rapide aux Stories À la une grâce à un onglet dédié.

Des Stories Instagram davantage mises en avant

Cette décision s’inscrit dans une volonté plus large d’augmenter l’exposition des Stories sur les profils. Avec leur caractère éphémère de 24 heures, les Stories ont toujours été conçues comme un moyen rapide et percutant de partager des moments. Cependant, grâce aux Stories À la une, ces moments peuvent être conservés et mis en valeur indéfiniment.

Gamble note que ce nouvel emplacement stratégique pourrait inciter les créateurs à soigner davantage leurs Stories, profitant d’une meilleure visibilité pour renforcer leur impact et leur interaction avec leurs abonnés.

Ces modifications font écho à un précédent test mené par Instagram sur une mise en page verticale de la grille des profils, présenté en août par le chercheur en applications Alessandro Paluzzi. Ce nouvel onglet s’ajoute également aux récentes fonctionnalités axées sur l’IA, comme les photos de profil générées par intelligence artificielle, qui devraient être bientôt accessibles via la page de modification des profils.

Avec cette mise à jour, Instagram continue de repenser la façon dont ses utilisateurs consomment et présentent leur contenu, tout en répondant à la demande croissante d’une interface plus fluide et adaptée aux besoins des créateurs.