Instagram : Créez votre photo de profil avec l’IA !

Il pourrait bientôt être encore plus facile pour les utilisateurs de Instagram de créer une photo de profil générée par l’IA, à en croire un nouveau test en cours dans l’application.

Bien qu’il soit déjà possible de générer une image de profil stylisée en utilisant des services tiers, Instagram semble tester une fonctionnalité qui permettrait de le faire directement dans l’application.

Selon le chercheur d’applications Alessandro Paluzzi, Instagram développe une option permettant aux utilisateurs de générer des photos de profil IA sans quitter l’application ni recourir à un autre service. Cette nouveauté ferait écho aux fonctionnalités déjà offertes par Snapchat et TikTok avec leurs options « Dreams » et « Avatar IA ».

Facebook, également propriété de Meta comme Instagram, teste aussi une fonctionnalité similaire pour générer des images de profil par IA. Cependant, elle n’est pas encore disponible sur la plateforme. À en juger par l’avancement du test sur Instagram, il est probable que Instagram lance cette fonctionnalité avant Facebook.

Comment fonctionnerait la génération de photo de profil IA d’Instagram ?

Dans la même interface où les utilisateurs peuvent actuellement cliquer sur « Modifier le profil » pour télécharger une photo, une nouvelle option apparaîtrait avec la mention « Créer une photo de profil IA ». Une fois cliqué, cela mènerait l’utilisateur vers un outil permettant de transformer leur photo existante en une image stylisée, comme illustré dans les publications de Paluzzi sur X.

On ignore encore si Instagram permettra aux utilisateurs de modifier n’importe quelle photo de leur galerie ou seulement leur photo de profil actuelle, et quel degré de personnalisation sera proposé pour le style de l’image. Il semble également que la fonctionnalité ne propose pas de commandes textuelles pour affiner l’image de manière plus spécifique, comme cela peut être le cas dans d’autres applications IA.

De plus en plus d’IA

Meta intègre de plus en plus d’IA dans ses offres de réseaux sociaux. Récemment, son chatbot IA a été déployé dans davantage de marchés. Instagram utilise aussi l’IA en coulisse, notamment pour détecter les utilisateurs mineurs et renforcer la sécurité de sa plateforme.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, Instagram pourrait non seulement attirer davantage d’utilisateurs à la recherche de personnalisation créative, mais également renforcer sa compétitivité face à Snapchat et TikTok.