Google Discover : Un nouveau look avec Material You ?

L’application bien connue pour ses recommandations de contenu personnalisées, Google Discover, adopte progressivement un nouveau look inspiré par le langage de conception Material You de Google.

Cependant, contrairement à d’autres applications Google récemment refondues, Discover ne subit pas une transformation totale. Le nouveau design introduit des ajustements subtils qui alignent l’apparence de l’application sur les autres services modernes de Google.

Le changement le plus notable est l’ajout d’un gros bouton circulaire « plus » dans le coin supérieur droit de certaines cartes d’articles. Ce bouton, qui semble offrir une option d’interaction supplémentaire, n’apparaît pas sur toutes les cartes, ce qui pourrait indiquer une phase de test ou une fonction spécifique à certains types de contenu.

Les cartes elles-mêmes présentent une nouvelle esthétique :

Fusion des images et des titres : Dans la nouvelle version, les images ne se contentent pas d’être au-dessus du texte ; elles constituent désormais l’élément central de la carte.

Angles arrondis : Les images et les cartes adoptent des coins plus arrondis, une signature du design Material You, rendant l’interface plus fluide et moderne.

Suppression des lignes de séparation : Dans le design précédent, une fine ligne horizontale séparait chaque carte. Cette ligne a disparu, permettant un affichage plus épuré et continu.

Le texte des titres, quant à lui, est désormais placé dans une petite section en bas de chaque carte, laissant plus de place à l’image en haut.

Un déploiement limité pour l’instant

Ce nouveau design n’est pas encore disponible pour tous les utilisateurs. Il semble être en phase de test A/B, une pratique courante chez Google pour recueillir des retours avant un éventuel déploiement global. Certains utilisateurs ont signalé l’apparition de cette interface sur leurs appareils Android via le flux Discover, accessible en glissant vers la droite sur l’écran d’accueil ou directement depuis l’application Google.

Pour l’instant, il n’y a aucune confirmation quant à la date officielle de déploiement, ni même si ce design sera adopté définitivement. Google a déjà, dans le passé, abandonné des prototypes après les tests.

Un effort pour moderniser et améliorer l’expérience utilisateur

Bien que les changements soient modestes, ils reflètent l’engagement de Google à améliorer continuellement ses produits. Ce design vise à offrir une interface plus moderne et agréable, tout en restant fonctionnelle.

Je trouve intéressant que Google continue de tester et de peaufiner des éléments visuels même mineurs. Cela montre une volonté de rendre ses applications non seulement performantes, mais aussi esthétiquement plus attrayantes pour les utilisateurs. Et même si ce design ne reste pas, il témoigne d’une recherche constante d’amélioration.