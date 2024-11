Apple : L’après iPhone, diversification et nouveaux axes de croissance

Apple, depuis des années, s’appuie sur l’iPhone comme produit phare, générant plus de la moitié de ses revenus totaux et consolidant sa position en tant que géant de la technologie. Cependant, l’entreprise se heurte à une problématique majeure : comment trouver un produit qui pourrait égaler le succès colossal de l’iPhone, tant en termes de revenus qu’en impact global ?

Une tâche titanesque qui, selon Apple elle-même, pourrait ne jamais se concrétiser. Pourtant, cela ne signifie pas que Apple reste sans stratégie pour diversifier son offre et continuer à croître.

L’iPhone : Un succès historique difficile à égaler

Lancé en 2007, l’iPhone a révolutionné non seulement l’industrie des smartphones, mais aussi le modèle économique d’Apple. Avec plus d’un milliard d’iPhone en circulation aujourd’hui, cet appareil rapporte à l’entreprise plus de 200 milliards de dollars par an, soit plus de 50 % de ses revenus totaux. Il alimente également des écosystèmes connexes, notamment les services Apple (App Store, Apple Music, TV+) et les accessoires (Apple Watch, AirPods), qui génèrent ensemble environ 100 milliards de dollars supplémentaires chaque année.

Au cours des 15 dernières années, Apple a tenté de multiplier l’impact de l’iPhone en introduisant de nouveaux produits, comme l’iPad, qui génère plus de 20 milliards de dollars par an, et ses appareils connectés (Apple Watch, HomePod), qui rapportent près de 40 milliards de dollars. Cependant, malgré ces succès, aucun produit n’a atteint la domination de l’iPhone.

Les défis des nouvelles catégories

Apple a également exploré des catégories totalement nouvelles, mais avec des résultats mitigés. Par exemple, son ambitieux projet de voiture électrique a été annulé après une décennie de travail et des investissements massifs.

De même, le casque de réalité mixte Apple Vision Pro, bien qu’innovant, n’a pas encore séduit un large public. Ces initiatives mettent en lumière les défis auxquels Apple est confronté lorsqu’il s’agit d’étendre son empire technologique.

Les futurs paris d’Apple : Au-delà de l’iPhone

Apple semble désormais adopter une approche différente pour diversifier ses revenus, en pariant sur plusieurs axes de croissance stables plutôt que sur un produit révolutionnaire unique.

Voici quelques-unes des directions que l’entreprise explore actuellement.

1. Vision wearable et AirPods

Apple prévoit d’étendre sa gamme de produits Vision avec des lunettes connectées, des lunettes AR, et des casques connectés à l’iPhone. Ces appareils pourraient représenter un marché de 25 milliards de dollars.

Par ailleurs, les AirPods, qui rapportent actuellement entre 10 et 15 milliards de dollars par an, pourraient devenir un produit encore plus important grâce à l’intégration de fonctionnalités comme des capteurs de santé, des caméras, et des outils d’IA. Apple a déjà introduit des fonctionnalités de santé auditive avec les AirPods Pro de deuxième génération, et d’autres innovations pourraient renforcer leur attrait.

2. Robots de maison et services de santé

L’entreprise envisage également des projets à plus long terme, comme des robots humanoïdes capables de réaliser des tâches ménagères. Bien que ces technologies puissent prendre une décennie à se matérialiser, elles témoignent de la volonté d’Apple d’investir dans l’avenir.

Par ailleurs, Apple explore des moyens de transformer ses fonctionnalités de santé en abonnements récurrents, une démarche qui pourrait accroître ses revenus tout en offrant une plus grande accessibilité à ses utilisateurs.

3. Améliorations progressives de produits existants

Apple continue de perfectionner ses produits phares. Par exemple, des MacBook avec des écrans tactiles tant attendus pourraient enfin voir le jour, et des iPad avec de plus grands écrans ou des modèles pliables pourraient redéfinir cette gamme.

Du côté des Apple Watch, l’entreprise travaille à intégrer la surveillance du glucose et de la pression artérielle, des avancées révolutionnaires pour la santé connectée.

4. Énergie domestique et IA

Apple explore également de nouveaux marchés, notamment les produits énergétiques domestiques, tout en misant sur l’IA générative. L’intégration de Apple Intelligence dans ses appareils promet de rendre les iPhone et autres produits encore plus performants et attrayants.

Un avenir construit sur des trajectoires multiples

Pour maintenir sa position dominante, Apple doit se concentrer sur plusieurs axes de croissance simultanément. Si l’entreprise ne trouve pas un produit aussi révolutionnaire que l’iPhone, elle peut néanmoins stabiliser et étendre ses revenus grâce à des innovations constantes et une diversification réfléchie de son offre.

Plutôt que de rechercher un « coup de génie » générationnel, Apple pourrait prospérer en s’appuyant sur des produits complémentaires et des évolutions régulières.