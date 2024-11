Bien-être numérique : Google encourage une utilisation consciente avec les « Rappels de temps d’écran »

Google enrichit son application Bien-être numérique avec une nouvelle fonctionnalité appelée Rappels de temps d’écran, visant à encourager une utilisation plus consciente des applications distrayantes. Plutôt que de bloquer complètement l’accès à ces applications, cette fonction se contente de rappeler aux utilisateurs le temps qu’ils y passent, les incitant à mieux gérer leur usage.

Initialement repérée dans une analyse du code de l’application le mois dernier sous le nom de « Mindful Nudge » (« Le coup de pouce de la conscience »), la fonctionnalité a désormais été rebaptisée Rappels de temps d’écran. Elle se manifeste par une notification discrète en forme de pilule, affichée en haut de l’écran. Celle-ci informe l’utilisateur du temps déjà passé sur une application donnée et l’encourage à envisager de la quitter.

Contrairement aux outils qui bloquent complètement l’accès aux applications après une limite fixée, ce rappel agit comme un guide bienveillant, offrant plus de liberté tout en favorisant une meilleure gestion du temps.

Pour activer cette fonctionnalité, il suffit de se rendre dans les paramètres Bien-être numérique et contrôle parental. Sous l’option Rappels de temps d’écran, activez la fonction et sélectionnez les applications pour lesquelles vous souhaitez recevoir des notifications.

Une fois configurée, l’application vous avertira automatiquement lorsque vous dépasserez un seuil de temps important sur une des applications choisies.

Bien-être numérique, un nouvel outil pour une meilleure prise de conscience

Cette nouveauté s’inscrit dans l’objectif de Google de sensibiliser les utilisateurs à leur temps d’écran. En mettant l’accent sur la liberté plutôt que sur la restriction, elle aide à identifier les applications qui consomment le plus de temps sans imposer de limites rigides. Cela permet aux utilisateurs de prendre des décisions éclairées quant à leur utilisation des smartphones et à prioriser des activités plus productives ou reposantes.

Cette approche douce est particulièrement utile dans une société où le temps passé sur les écrans est de plus en plus scruté. De nombreux utilisateurs, souvent conscients de leur utilisation excessive des smartphones, peuvent bénéficier d’un rappel simple sans se sentir punis ou limités..

Personnellement, je trouve cette idée excellente. Trop souvent, je me retrouve scotché à mon téléphone sans même m’en rendre compte. Ce type de rappel pourrait être une aide précieuse pour prendre du recul et mieux gérer mon temps d’écran.