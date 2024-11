Final Cut Pro 11 : Montage vidéo spatial, IA et nouvelles fonctionnalités

Apple vient d’annoncer le lancement de Final Cut Pro 11, une version enrichie de nouvelles fonctionnalités intelligentes et d’améliorations puissantes qui incluent des mises à jour de Final Cut Pro pour Mac et iPad, ainsi que de Final Cut Camera et Logic Pro.

Cette version apporte de nouveaux outils, tels que Masque magnétique et Transcrire en sous-titres, et prend désormais en charge l’édition et l’exportation de projets vidéo spatiaux compatibles avec l’Apple Vision Pro.

Final Cut Pro 11: Nouvelles fonctionnalités

Plus de dix ans après le lancement de Final Cut Pro X, le logiciel de montage vidéo d’Apple fait un pas en avant. La mise à jour Final Cut Pro 11 introduit deux outils pilotés par IA, Masque magnétique et Transcrire en sous-titres. Avec « Masque magnétique », les monteurs peuvent isoler facilement les personnes et les objets dans une vidéo, sans nécessiter d’écran vert ou de rotoscopie complexe. Cet outil permet une analyse précise et automatique pour personnaliser les arrière-plans et environnements.

La fonctionnalité Transcrire en sous-titres génère automatiquement des sous-titres à partir de l’audio de la vidéo grâce à un modèle de langage développé par Apple. Les monteurs peuvent également combiner Masque magnétique avec des outils de correction des couleurs et d’effets vidéo, offrant ainsi un contrôle et une personnalisation avancés.

Final Cut Pro 11 permet désormais l’édition de vidéos spatiales. Les monteurs peuvent ajuster la profondeur des titres et des séquences capturées pour créer des effets visuels immersifs. Les vidéos spatiales peuvent être enregistrées via le Vision Pro d’Apple, ou encore les iPhones 15 Pro et 16 Pro, ainsi que les caméras Canon dotées de la nouvelle optique RF-S7.8mm F4 STM DUAL. La fonction Mac Virtual Display permet aux monteurs d’utiliser leur Vision Pro comme un écran ultra-large, simulant deux moniteurs 5K.

Autres fonctionnalités supplémentaires de Final Cut Pro 11

La Timelone magnétique, sans piste fixe, facilite l’ajout, le réarrangement et la synchronisation des clips pour une expérience d’édition fluide. La fonction multicam permet de synchroniser plusieurs angles en temps réel. L’optimisation pour la puce Apple Silicon améliore les performances, permettant la lecture de flux vidéo en 4K et 8K.

L’outil Compressor permet de créer des paramètres d’exportation personnalisés pour un large éventail de formats. En utilisant Motion, les utilisateurs peuvent créer des titres 2D et 3D et des effets visuels avancés.

La nouvelle version est gratuite pour les utilisateurs existants et coûte 349,99 euros pour les nouveaux utilisateurs. Final Cut Pro pour iPad et Final Cut Camera bénéficient également de mises à jour aujourd’hui.

Final Cut Pro pour iPad 2.1 : une approche axée sur le toucher

La version 2.1 de Final Cut Pro pour iPad optimise l’édition tactile. La fonction Améliorer la lumière et la couleur ajuste automatiquement la couleur, le contraste et la luminosité pour les contenus SDR, HDR, et RAW. Les nouvelles fonctionnalités incluent des gestes pour ajuster la hauteur des clips dans la timeline et le support de vidéos enregistrées en 90 fps, 100 fps et 120 fps sur iPhone 16 Pro. L’outil Live Drawing s’enrichit de nouvelles encres, offrant des effets de crayon, aquarelle et plume.

Final Cut Camera 1.1: captation et contrôle avancés

La mise à jour de Final Cut Camera 1.1 apporte des contrôles professionnels, comme la capture vidéo HEVC en Log et la prévisualisation LUT. Les utilisateurs d’iPhone 16 Pro peuvent filmer en 4K à 120 fps pour des ralentis fluides. Final Cut Camera introduit des indicateurs de niveau avancés pour une composition précise des plans.

Logic Pro 11.1 pour Mac et Logic Pro 2.1 pour iPad

Logic Pro se dote du Quantec Room Simulator, un plug-in de réverbération très réaliste. Il permet de recréer des espaces acoustiques authentiques pour améliorer la qualité sonore des dialogues, de la musique et des effets sonores. Logic Pro pour Mac permet de réorganiser les pistes audio et d’accéder directement aux plug-ins par commande clavier. Sur iPad, les utilisateurs peuvent désormais organiser leurs échantillons directement dans le navigateur sonore, incluant les fichiers stockés sur iCloud.

Avec Final Cut Pro 11 et Logic Pro 11, Apple propose une expérience d’édition de pointe, intégrant IA et nouvelles fonctionnalités optimisées pour ses produits les plus récents, à destination des professionnels et des créateurs de contenu avancés.