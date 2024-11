Apple Watch : Vers un suivi du prédiabète et de la glycémie ?

Apple poursuit ses avancées dans le domaine de la santé en testant des fonctionnalités innovantes pour ses produits phares, notamment l’Apple Watch et les AirPods. Après avoir introduit récemment la détection de l’apnée du sommeil et la protection auditive avec les AirPods Pro 2, la marque explore désormais des solutions pour la gestion du prédiabète.

Selon un rapport de Mark Gurman pour Bloomberg, Apple teste actuellement une application de suivi de la glycémie destinée aux personnes en prédiabète. Ce projet, mené en interne auprès de certains employés d’Apple, vise à aider les utilisateurs à suivre leur alimentation et à adopter des changements de mode de vie pour prévenir l’évolution vers un diabète de type 2.

L’application, encore en phase de test, permettrait aux utilisateurs de surveiller en continu leurs niveaux de sucre dans le sang et de voir les impacts de leurs choix alimentaires sur ces niveaux. Testée en interne auprès d’employés d’Apple qui devaient démontrer leur état prédiabétique via des analyses sanguines, ils suivaient ensuite leurs variations de glycémie en utilisant divers appareils disponibles sur le marché, tout en notant les changements liés à leurs choix alimentaires

En se basant sur les données recueillies, l’app pourrait proposer des recommandations personnalisées pour des repas équilibrés qui minimisent les pics de glycémie. Cette fonctionnalité pourrait aussi encourager les utilisateurs à enregistrer leurs repas pour mieux gérer leur alimentation quotidienne.

Apple travaille depuis des années sur un capteur de mesure de la glycémie non-invasif, qui permettrait de suivre les niveaux de sucre sans avoir besoin de prise de sang. En parallèle, cette nouvelle application pourrait être un premier pas vers l’intégration de fonctionnalités de gestion du prédiabète dans l’écosystème Apple, notamment avec l’Apple Watch.

Une fois les technologies et les fonctionnalités affinées, Apple pourrait proposer un suivi complet de la glycémie pour prévenir le diabète de manière plus proactive.

Un pas de plus dans la santé connectée avec l’Apple Watch

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de santé d’Apple, qui ajoute régulièrement des fonctionnalités de bien-être à ses produits pour accompagner ses utilisateurs dans la gestion de leur santé quotidienne. Après la détection de l’apnée et la protection auditive, l’ajout de fonctionnalités liées au prédiabète permettrait d’élargir davantage l’utilité de l’Apple Watch et de contribuer à des objectifs de prévention en matière de santé publique.

Avec une demande croissante pour des technologies de santé connectée, Apple semble bien positionné pour répondre aux attentes des utilisateurs en matière de prévention du diabète et d’accompagnement vers un mode de vie plus sain. De plus amples informations sur cette application et le suivi non-invasif de la glycémie pourraient être dévoilées dans les prochains mois.