Gemini Utilities : Contrôlez votre smartphone Android avec la voix !

La mise à jour majeure de Gemini avec le déploiement de l’extension Gemini Utilities promet d’améliorer considérablement la façon dont les utilisateurs interagissent avec leurs appareils Android. Cette nouvelle fonctionnalité permet de contrôler son appareil et ses applications par des commandes vocales ou textuelles, offrant une expérience plus intégrée et fluide par rapport au mode de fonctionnement actuel avec Google Assistant.

L’extension Gemini Utilities simplifie la gestion de diverses tâches sur les appareils Android. Les utilisateurs peuvent gérer les alarmes et les minuteurs, ouvrir des applications, contrôler la lecture des médias et ajuster les paramètres de l’appareil, tels que le volume et la luminosité. En outre, elle offre la possibilité de prendre des photos et des captures d’écran sur commande.

L’une des fonctionnalités les plus remarquables de cette extension est la capacité de réaliser plusieurs actions à partir d’une seule commande. Par exemple, il est possible de demander à Gemini d’augmenter le volume des médias, de réduire le volume des notifications et d’activer le mode économie d’énergie en un seul prompt. Cela permet d’accomplir des tâches complexes plus rapidement et de gagner du temps.

L’extension Gemini Utilities intègre également l’application Pixel Screenshots, ce qui permet aux utilisateurs de rechercher et de naviguer dans leurs captures d’écran. Cette fonctionnalité, annoncée initialement lors du Pixel Drop d’octobre 2024, ajoute une couche de praticité supplémentaire. Par exemple, il est possible de demander à Gemini de retrouver une capture d’écran spécifique en disant : « Trouve la marque de baskets que j’ai sauvegardée dans mes captures d’écran », et Gemini dirigera l’utilisateur vers l’image correspondante.

Commandes vocales pour les alarmes et minuteurs

Pour ceux qui utilisent fréquemment les alarmes et minuteurs, l’extension offre un contrôle complet sur l’application Horloge. Vous pouvez configurer, gérer et supprimer des alarmes et minuteurs, ou encore les mettre en pause ou les arrêter avec des commandes vocales simples.

Il est important de noter que cette extension est en cours de déploiement progressif et pourrait ne pas être immédiatement disponible pour tous les utilisateurs. Pour l’instant, elle ne prend en charge que les commandes en anglais. Une fois le déploiement achevé, cette extension promet d’améliorer de manière significative l’interaction des utilisateurs avec leurs appareils Android.