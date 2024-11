GIMP 3.0 : La version candidate finale est disponible !

GIMP, un logiciel d’édition d’images gratuit et open source existant depuis plus de 26 ans et souvent comparé à Photoshop, franchit une étape importante. GIMP 3.0 représente une mise à jour majeure pour son populaire éditeur d’images open source, et les utilisateurs peuvent désormais tester une version presque finale pour contribuer à l’identification des bugs à corriger. Cette mise à jour tant attendue intervient après la version 2.10 sortie en 2018 et comprend de nombreuses améliorations.

Cette version marque la transition de GIMP de GTK 2.x à GTK 3.x, un changement qui a pris 13 ans après la sortie initiale de GTK 3. Parmi les nouveautés, GIMP 3.0 arbore un nouveau logo et écran de démarrage, des améliorations sur le thème d’icônes Legacy et une interface utilisateur retravaillée. En ce qui concerne la gestion des couleurs, l’accent a été mis sur la précision et la compatibilité avec les anciens fichiers de projet, comme les fichiers XCF des versions précédentes.

Des modifications ont été apportées aux plug-ins pour les formats BMP et TIFF, ainsi qu’à l’ajout de nouvelles options de dégradé. Les développeurs de plug-ins peuvent également se réjouir, car l’API publique a été finalisée, permettant de commencer à adapter leurs scripts de la version 2.10. L’équipe de GIMP prévoit de fournir des tutoriels et des guides de portage pendant la phase de publication des versions candidates.

Parmi les améliorations de conception, la possibilité d’utiliser la molette de la souris pour naviguer entre les onglets des dialogues ancrables a été ajoutée. Malgré ces mises à jour, l’interface globale reste familière, évitant aux utilisateurs de devoir réapprendre l’emplacement des menus et des boutons. De plus, GIMP a conclu un accord de parrainage fiscal avec la Fondation GNOME, garantissant un financement stable pour les développeurs souhaitant travailler sur le projet.

GIMP 3.0 RC1 est disponible !

Si la communauté teste cette version candidate et que seuls des bugs mineurs sont relevés, la version finale sera publiée. Cependant, une deuxième version candidate pourrait être nécessaire si des problèmes majeurs ou des régressions sont découverts. L’équipe de GIMP est particulièrement attentive aux bugs dans l’API, aux incohérences dans le rendu des fichiers XCF existants, aux plantages, aux régressions et à la migration correcte des configurations des versions précédentes.

GIMP 3.0 RC1 est disponible en téléchargement sur le site officiel de GIMP pour Linux, Windows et macOS.